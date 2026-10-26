Oběd za dvě stovky? V Česku už běžná věc
Oběd v Česku už v průměru stojí přes 200 korun. V září za něj lidé zaplatili 202,90 koruny, meziročně o 5,60 koruny více a téměř o polovinu více než před šesti lety. Nejdražší zůstává Praha, kde průměrná cena oběda vystoupala na 229,70 koruny, hranici 200 korun už ale překročilo sedm ze třinácti sledovaných krajských měst.
Dvě stovky už na průměrný oběd v Česku nestačí. Podle aktuálních dat Edenred Restaurant Indexu dosáhla jeho cena v září 202,90 koruny. Ve stejném měsíci loňského roku činila 197,30 koruny, meziročně tak vzrostla o 2,8 procenta. Tempo zdražování je sice mírnější než v předchozích letech, ceny se ale dál posouvají vzhůru a stále více krajských měst překonává hranici 200 korun.
Nejdražší zůstává Praha, kde lidé za oběd zaplatí v průměru 229,70 koruny. Následuje Brno s cenou 217,30 koruny. Nejvyšší meziroční nárůst mezi sledovanými krajskými městy zaznamenala Plzeň, kde oběd zdražil o 7,50 koruny, tedy o 3,7 procenta. Naopak nejlevněji se jí ve Zlíně, kde průměrná cena činí 177,20 koruny. Celkem už se přes hranici 200 korun dostalo sedm ze třinácti sledovaných krajských měst.
Povidlové buchty plněné kachnou, koprovka s raviolami nebo divočák připravovaný na japonském grilu. V pražské restauraci ZEM se české recepty rozhodně neberou jako nedotknutelné dědictví. Šéfkuchař Libor Kristofčák si s nimi pohrává s překvapivou lehkostí a vedle nich nabízí autentickou japonskou kuchyni. Výsledek? Jedno z nejpříjemnějších gastronomických překvapení v centru Prahy.
Koprovka, gyoza a pařížské bohémství. V pražské ZEMi si to překvapivě sedlo
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Povidlové buchty plněné kachnou, koprovka s raviolami nebo divočák připravovaný na japonském grilu. V pražské restauraci ZEM se české recepty rozhodně neberou jako nedotknutelné dědictví. Šéfkuchař Libor Kristofčák si s nimi pohrává s překvapivou lehkostí a vedle nich nabízí autentickou japonskou kuchyni. Výsledek? Jedno z nejpříjemnějších gastronomických překvapení v centru Prahy.
Za šest let zdražil oběd o téměř 64 korun
Dlouhodobé srovnání ukazuje, jak výrazně se ceny změnily. V září 2020 stál oběd v Česku v průměru 139,10 koruny, letos už 202,90 koruny. Rozdíl činí téměř 64 korun, tedy 45,9 procenta. Nejvýraznější zdražení přišlo mezi zářím 2021 a 2022, kdy ceny vzrostly téměř o 17 procent.
Největší skok za posledních šest let zaznamenala Ostrava, kde obědy zdražily o 57,6 procenta. V Liberci ceny vzrostly o 49,9 procenta, v Praze o 49,2 procenta a v Českých Budějovicích o 48,8 procenta. Podle Edenredu se do cen v posledních letech postupně promítaly vyšší náklady na potraviny, energie, mzdy i provoz restaurací.
Zářijový pokles nic zásadního nemění
Od ledna do srpna ceny obědů každý měsíc mírně rostly. V září sice celorepublikový průměr proti srpnu klesl o 80 haléřů, podle Edenredu ale jde o běžný sezonní vývoj po letních prázdninách. Ve srovnání s dubnem zůstala průměrná cena stále o 2,20 koruny vyšší.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.