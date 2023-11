Investiční crowdfunding má ode dneška nová pravidla

Takzvaný investiční crowdfunding, tedy skupinové financování firem a jejich projektů, mohou ode dneška nabízet pouze platformy s licencí od České národní banky (ČNB).

„Crowdfundingové platformy budou nově muset splňovat podobná pravidla jako například investiční zprostředkovatelé nebo obchodníci s cennými papíry,“ uvedl řídící partner advokátní kanceláře PwC Legal Petr Kincl. Nová regulace, kterou Parlament schválil loni na základě evropského nařízení, je podle Kincla především ochranou klientů před nekalými praktikami a zajištěním dostatečného přístupu k informacím.

„V ČR dosud existovaly jen dílčí regulace, nově se budou všechny crowdfundingové platformy řídit jednotnými pravidly a budou pod dohledem centrální banky,“ dodal.

Větší transparentnost

ČNB uvedla, že do 10. listopadu musí crowdfundingové platformy povolení získat, aby mohly pokračovat v činnosti, nestačí o něj pouze požádat. „Lhůta pro udělení povolení ze strany ČNB činí tři měsíce, ale počíná běžet až od doručení úplné žádosti, a navíc může být tato lhůta v průběhu licenčního řízení přerušena, dojde-li k předložení aktualizovaných informací. V praxi tak může délka povolovacího řízení lhůtu tří měsíců překračovat, a to i výrazně,“ konstatovala centrální banka.

Platformy, které licenci ve stanovené lhůtě nezískají, budou moct pouze spravovat smlouvy, které se týkají už ukončených nabídek skupinového financování. Pokud budou bez licence poskytovat nové nabídky, bude to považováno za neoprávněný výkon činnosti, který může ČNB postihnout podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

