Inflace v Evropské unii klesla na 3,6 procenta, tu nejvyšší mají nyní Maďaři

Míra inflace v Evropské unii v říjnu klesla na 3,6 procenta, uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice inflace dosáhla 9,5 procenta a byla druhá nejvyšší ze zemí sedmadvacítky. Nejvyšší inflaci mělo s hodnotou 9,6 procenta Maďarsko.

Reklama

V zemích eurozóny míra inflace klesla na 2,9 procenta ze zářijové hodnoty 4,3 procenta. Za měsíc říjen tak jde o stejnou hodnotu, jakou uváděla i předběžná zpráva Eurostatu zveřejněná koncem října. Předběžná zpráva data za celou Evropskou unii neobsahovala.

Ze zemí eurozóny mělo nejvyšší říjnovou inflaci Slovensko, kde činila 7,8 procenta. V celé EU bylo Slovensko na čtvrtém místě za Maďarskem, Českem a Rumunskem.

V porovnání se zářím klesla míra inflace ve 22 členských zemích a v pěti vzrostla, poznamenal Eurostat.

Lukáš Kovanda: Češi jsou nejvíce odíraným národem v Evropě. I tak „drží pusu a krok“ Názory Češi se nechávají „odírat“ jako žádný jiný národ v Evropě. Na své výplatnici totiž vidí nejmenší část hodnoty, kterou skutečně vytvoří. Konkrétně se jedná o zhruba 67 procent. Třeba Belgičané se ale mohou pochlubit výdělky, které takřka ze sta procent odpovídají hodnotě, kterou skutečně vytvoří. Poměrně vysokou část (93procentní či vyšší) toho, co skutečně odpracují, mají na svých výplatnicích také Francouzi, Slovinci, Rakušané, Španělé a Němci, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

V říjnu k celkové inflaci v eurozóně nejvíce přispěly ceny služeb, a to podílem 1,97 procentního bodu. Následovala kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 1,48 procentního bodu.

Nejnižší míru inflace měla letos v říjnu Belgie (-1,7 procenta), Nizozemsko (-1,0 procenta) a Dánsko (-0,4 procenta).

Stresovat zákazníky vyšší cenou čokolády před Vánoci nechci. Sáhneme si do marží, říká majitel čokoládovny Trhy Letošní Vánoce by mohly pořádně zhořknout. Alespoň tomu nasvědčují burzovní ceny kakaa, které jsou v meziročním srovnání o desítky procent vyšší. To však neznamená, že by o tolik měla zdražit i čokoláda, říká v rozhovoru pro Newstream Václav Durďák, spolumajitel Čokoládovny Janek a pražírny Coffeespot, kterého loni Forbes zařadil mezi 30 pod 30. Kromě surovin se do konečné ceny tabulky čokolády započítávají i další náklady, které pravděpodobně nemají tak inflační charakter. V Jankovi zdražovali naposledy loni v lednu. Vyšší náklady kompenzují ponížením svých marží. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Před rokem, tedy v říjnu 2022, byla v celé Evropské unii míra inflace 11,5 procenta. V Maďarsku tehdy činila 21,9 procenta a v Česku 15,5 procenta. V eurozóně byla před rokem inflace 10,6 procenta.

Míra inflace i nadále zůstává nad dvouprocentním cílem, který pro cenovou stabilitu stanovila Evropská centrální banka (ECB). Ta očekává, že na tuto hodnotu se inflace dostane ke konci roku 2025, což ale mají někteří zástupci centrální banky za příliš pozdě.