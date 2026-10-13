Inflace se vrací nahoru. Benzín a nafta zdražily meziročně o téměř 38 procent
Inflace v Česku v září zrychlila na 2,5 procenta a vyrovnala letošní maximum z dubna. Hlavním důvodem jsou pohonné hmoty, které proti loňsku zdražily o 37,5 procenta. Elektřina a plyn naopak zlevnily, domácnosti ale dál pociťují růst nájmů a dalších nákladů na bydlení.
Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně vzrostly o 2,5 procenta. Inflace tak zrychlila ze srpnových 1,9 procenta a vyrovnala nejvyšší letošní hodnotu z dubna. Český statistický úřad tím potvrdil svůj předběžný odhad z minulého týdne. Proti srpnu celková cenová hladina stagnovala.
Za rychlejším meziročním růstem cen stojí především pohonné hmoty. „Spotřebitelské ceny již potřetí za sebou zrychlily svůj meziroční růst, který byl v září 2,5 procenta. Na tomto zrychlení se opět významně podílely ceny pohonných hmot,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Česká ekonomika letos poroste pomaleji, než se ještě na jaře čekalo. Mezinárodní měnový fond zhoršil odhad růstu HDP na 1,8 procenta a příští rok čeká jen mírné zrychlení na 1,9 procenta. Česko tak podle nové prognózy poroste pomaleji než Polsko i Maďarsko a v roce 2027 má navíc znovu zrychlit inflace.
Česká ekonomika zpomaluje. Příští rok ji navíc čeká vyšší inflace
Money
Česká ekonomika letos poroste pomaleji, než se ještě na jaře čekalo. Mezinárodní měnový fond zhoršil odhad růstu HDP na 1,8 procenta a příští rok čeká jen mírné zrychlení na 1,9 procenta. Česko tak podle nové prognózy poroste pomaleji než Polsko i Maďarsko a v roce 2027 má navíc znovu zrychlit inflace.
Pohonné hmoty zdražily o téměř 38 procent
Pohonné hmoty a maziva byly proti loňskému září dražší o 37,5 procenta. Celkově ceny zboží vzrostly meziročně o 1,2 procenta, zatímco služby zdražily o 4,6 procenta.
U potravin pokračoval pokles cen, nebyl už ale tak výrazný jako v srpnu. Vepřové maso meziročně zlevnilo o 15,5 procenta, polotučné trvanlivé mléko o pětinu, vejce o 12,6 procenta a máslo dokonce o 37,3 procenta. Naopak zelenina zdražovala rychleji než dříve, její cenový růst překročil osm procent. Vyšší byly také ceny destilátů, vína, piva a tabákových výrobků.
Na nový sedmdesátimetrový byt v Praze potřebuje domácnost téměř 17 průměrných hrubých ročních mezd. Ještě loni jich stačilo 15. České hlavní město se tak podle analýzy Deloitte propadlo na druhé místo mezi nejméně dostupnými evropskými metropolemi. V první desítce jsou i Brno a Ostrava.
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Na nový sedmdesátimetrový byt v Praze potřebuje domácnost téměř 17 průměrných hrubých ročních mezd. Ještě loni jich stačilo 15. České hlavní město se tak podle analýzy Deloitte propadlo na druhé místo mezi nejméně dostupnými evropskými metropolemi. V první desítce jsou i Brno a Ostrava.
Energie zlevňují, nájmy rostou
Výrazně nižší než před rokem byly ceny samotných energií. Elektřina zlevnila o 10,6 procenta a zemní plyn o čtyři procenta. Ostatní výdaje spojené s bydlením ale pokračovaly v růstu.
Nájemné se meziročně zvýšilo o šest procent, vodné a stočné téměř o čtyři procenta a teplo a teplá voda o 1,6 procenta. Stravovací služby zdražily o 3,8 procenta a ubytování o sedm procent.
Konec léta zlevnil zájezdy
Proti srpnu spotřebitelské ceny jako celek stagnovaly. Zboží zdražilo o 0,6 procenta, zatímco ceny služeb klesly o 0,9 procenta. Výrazně se projevil konec letní sezony, kvůli kterému zájezdy zlevnily o více než pětinu.
Naopak pohonné hmoty a maziva meziměsíčně zdražily o 8,1 procenta. Vyšší byly také ceny mobilních telefonů a pevných paliv. Se začátkem školního roku vzrostly poplatky v mateřských školách, školních družinách a za výuku jazyků. Z potravin meziměsíčně zdražilo především vepřové maso o 4,7 procenta a máslo o 12,4 procenta.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.