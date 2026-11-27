Cesta k Baltu už nekončí v českém poli. Dálnice D11 se na hranici s Polskem prodloužila o 3,3 kilometru
Poláci měli silnici S3 hotovou až k české hranici přes tři roky. Teprve teď se řidiči dostanou na rychlostní tah k Baltu přímo od Královce. Ředitelství silnic a dálnic v pátek otevřelo prvních 3,3 kilometru dálnice D11 mezi Trutnovem a Polskem. Kamiony díky tomu minou dvě pohraniční obce, řidiči osobních aut projedou nový úsek i celou polskou S3 zdarma.
Na polské straně chybělo jediné, aby Češi dovedli dálnici až k hranici. Poláci dokončili S3 u Lubawky už v září 2023, její poslední tři kilometry ale zůstaly zavřené. Řidiči museli sjet z rychlostní silnice do úzkých ulic Lubawky a na české straně projet Královcem.
Oběma obcím se teď tranzit vyhne. Kdo míří od Trutnova, pojede zatím po silnici I/16 až do Královeckého sedla. Tam najede na nový úsek D11 a za hranicí může pokračovat po S3 až k Baltskému moři. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) získalo Česko po Bohumíně druhý dálniční přechod do Polska.
Na třech kilometrech vyrostlo šest mostů. Otevření zdržely násypy
ŘSD chtělo hraniční úsek otevřít už na jaře. Zemina v násypech ale sedala pomaleji, než stavbaři čekali. Kdyby s pokládkou vozovky nepočkali, hrozilo, že se dálnice zvlní. Jen na těchto 3,3 kilometru stavbaři přemístili do násypů přes půl milionu metrů krychlových zeminy.
Řidiči dostanou ještě před Vánocemi téměř 23 kilometrů nových dálnic. Ředitelství silnic a dálnic plánuje otevřít další úseky D3, D11 a D35, které zlepší spojení s Polskem i dopravu ve východních Čechách. Rozšířit se má také rozestavěná dálniční síť. Příští rok by se navíc mělo po D35 jezdit z Prahy až ke Svitavám.
Vánoční dárek pro řidiče. Česko otevře téměř 23 kilometrů nových dálnic, zlepší se i spojení s Polskem
Zprávy z firem
Řidiči dostanou ještě před Vánocemi téměř 23 kilometrů nových dálnic. Ředitelství silnic a dálnic plánuje otevřít další úseky D3, D11 a D35, které zlepší spojení s Polskem i dopravu ve východních Čechách. Rozšířit se má také rozestavěná dálniční síť. Příští rok by se navíc mělo po D35 jezdit z Prahy až ke Svitavám.
„Vystavěli jsme šest mostů, použili 45 000 tun asfaltu a postavili tři protihlukové stěny o délce 600 metrů,“ uvedl ředitel stavební firmy MI Roads Zdeněk Ludvík.
Z Trutnova na hranici v roce 2028, z Prahy o rok později
Celý úsek z Trutnova na hranici měří 21 kilometrů a vyjde na 11,7 miliardy korun bez DPH. Staví se od října 2024 a v současnosti jde o největší dálniční stavbu v Česku. Trasa v horském terénu zahrnuje 28 mostů a dva tunely. Obě tunelové trouby Opevnění už stavbaři prorazili, nyní razí tunel Poříčí. Zbývající kilometry mezi Trutnovem a Královeckým sedlem se mají řidičům otevřít ve druhé polovině roku 2028.
Na souvislou jízdu po D11 z Prahy až na polskou hranici si řidiči počkají ještě o rok déle. O termínu rozhodne 19,6 kilometru mezi Jaroměří a Trutnovem. ŘSD začalo tento úsek za 9,09 miliardy korun bez DPH stavět letos v dubnu. Pokud dodrží termín otevření na podzim 2029, bude celá D11 hotová 51 let poté, co ji stát začal budovat.
Na D35 má dalších 35 kilometrů postavit soukromý partner
Vedle tahu do Polska pokročila i příprava D35, která má řidičům nabídnout druhou dálniční trasu mezi Čechami a Moravou. Den před otevřením D11 u Královce poslanci schválili finanční závazky státu pro dostavbu 35,4 kilometru D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Vítězné konsorcium ViAlliance35 má úsek financovat, postavit a poté také provozovat a udržovat. Ministerstvo dopravy chce smlouvu podepsat v polovině prosince, aby přípravné práce mohly začít ještě před Vánoci. Média a tiskové zprávy
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.