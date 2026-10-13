Na byt v Praze padne skoro 17 ročních platů. Hůř je už jen v jednom evropském městě
Na nový sedmdesátimetrový byt v Praze potřebuje domácnost téměř 17 průměrných hrubých ročních mezd. Ještě loni jich stačilo 15. České hlavní město se tak podle analýzy Deloitte propadlo na druhé místo mezi nejméně dostupnými evropskými metropolemi. V první desítce jsou i Brno a Ostrava.
Vlastní bydlení se Čechům dál vzdaluje. Na koupi nového bytu o ploše 70 metrů čtverečních v Praze je dnes potřeba téměř 17 průměrných hrubých ročních mezd, zatímco loni jich stačilo 15. Praha se tak podle analýzy Property Index společnosti Deloitte posunula na druhé místo mezi nejméně dostupnými evropskými metropolemi. Hůře je na tom už jen albánská Vlora.
Ještě loni byla Praha v evropském srovnání třetí. Podle Deloittu je hlavním problémem především to, že příjmy českých domácností rostou pomaleji než ceny nemovitostí. „Kombinace silné poptávky, pomalé výstavby a stále relativně drahého financování proto dostupnost vlastního bydlení dál zhoršuje. Bez výraznějšího rozšíření nabídky nelze očekávat zásadní změnu,“ uvedl Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství v Deloitte.
Bývalý vrcholový sportovec, kanoista Tomáš Rak, si vybudoval realitní portfolio v hodnotě desítek milionů korun. „Realitní investor přemýšlí jinak než člověk, co kupuje nemovitost na bydlení,“ říká.
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Bývalý vrcholový sportovec, kanoista Tomáš Rak, si vybudoval realitní portfolio v hodnotě desítek milionů korun. „Realitní investor přemýšlí jinak než člověk, co kupuje nemovitost na bydlení,“ říká.
Praha předběhla Atény, Brno je také mezi nejhoršími
Ve Vloře potřebují obyvatelé na standardní nový byt 21,3 hrubé roční mzdy. Praha je s necelými 17 mzdami druhá, následují Atény se 16 ročními platy. O čtvrtou příčku se dělí Košice a Brno, kde je na nový byt potřeba zhruba 15 ročních mezd. Ostrava je na tom jen o něco lépe se 14,1 platu.
„Ukazuje se, že tlak vysokých cen a nedostatečné nabídky se postupně přelévá také do regionálních center. Pro mladé domácnosti a zájemce o první bydlení je tak vstup na trh stále obtížnější,“ uvedl Linhart.
Na opačném konci žebříčku je Turín. Tam stačí na standardní nový byt v průměru 4,7 hrubé roční mzdy.
České nemovitosti jsou drahé, hypotéky zůstávají nákladné a konkurence mezi investory roste. Přesto podle realitního investora Libora Váky dává investiční byt stále smysl. Jen už nestačí koupit téměř cokoli a čekat, že hodnota automaticky poroste. Investor musí víc přemýšlet o lokalitě, financování i dlouhodobém horizontu.
Všechny byty jsou levné. Za deset let se dnešním cenám budeme smát, říká investor Libor Váka
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České nemovitosti jsou drahé, hypotéky zůstávají nákladné a konkurence mezi investory roste. Přesto podle realitního investora Libora Váky dává investiční byt stále smysl. Jen už nestačí koupit téměř cokoli a čekat, že hodnota automaticky poroste. Investor musí víc přemýšlet o lokalitě, financování i dlouhodobém horizontu.
Česko patří k nejdražším zemím
Česko se letos dostalo velmi vysoko také v absolutních cenách nových bytů. Průměrná cena dosahuje přibližně 132 tisíc korun za metr čtvereční, tedy 5412 eur. V evropském srovnání je dražší už jen Lucembursko, kde metr čtvereční vychází zhruba na 223 tisíc korun.
Za Českem následují Německo, Rakousko a Nizozemsko. Naopak nejlevnější nové bydlení je podle Deloitte v Turecku, kde metr čtvereční stojí přibližně 21 tisíc korun, následovaném Srbskem a Albánií.
Kdo nedosáhne na byt, míří do nájmu
Rostoucí ceny novostaveb a drahé hypotéky zároveň podle Deloitte zvyšují poptávku po nájemním bydlení, především ve velkých městech a ekonomických centrech.
V nájmech si ale Praha vede v evropském srovnání výrazně lépe než u vlastnického bydlení. Nejdražší je Lucemburk, kde se metr čtvereční pronajímá za více než 1100 korun. Praha je až na 18. místě s průměrným nájemným kolem 470 korun za metr čtvereční.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.