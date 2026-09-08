Lukáš Kovanda: Tlustší znamená chudší. Češi se projídají k drahému problému

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Každý pátý Čech je obézní a problém se dál zhoršuje. Ekonomické dopady jsou přitom obrovské: miliardy mizí ve zdravotnictví, kvůli absencím i nižšímu pracovnímu výkonu. Do poloviny století může podle odhadu roční účet obezity vystoupat až k půl bilionu korun.
Asi každý pátý Čech ve věku 16 let a více je obézní. V roce 2025 se obezita týkala 21,8 procenta mužů a 18,9 procenta žen. Problém není výlučně český. V celé Evropské unii bylo obézních 16,3 procenta dospělých a dalších 35,4 procenta mělo nadváhu. Vyšší než optimální hmotnost tak měla více než polovina dospělých Evropanů.
Česko navíc míří k dalšímu zhoršení. Podle průzkumu MultiSport vůbec nesportuje přes 40 procent dospělých Čechů. Varovný je také vývoj u mladších generací. Ve věkové skupině 13 až 17 let vzrostl od poloviny devadesátých let podíl těch s nadváhou z deseti na zhruba 25 procent. World Obesity Atlas navíc odhaduje, že v roce 2035 bude obézní více než každý třetí dospělý Čech.
Obézní děti od 12 let by mohly mít moderní léky na hubnutí hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch očekává rozhodnutí o podmínkách do konce roku. Návrh přichází v době, kdy podle dat ministerstva roste počet českých dospívajících s nadváhou či obezitou a léčba obezity se stává jedním z nejrychleji rostoucích témat zdravotnictví.
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Politika
Obézní děti od 12 let by mohly mít moderní léky na hubnutí hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch očekává rozhodnutí o podmínkách do konce roku. Návrh přichází v době, kdy podle dat ministerstva roste počet českých dospívajících s nadváhou či obezitou a léčba obezity se stává jedním z nejrychleji rostoucích témat zdravotnictví.
Obezita stojí desítky miliard
Obezita má také výrazný ekonomický účet. Podle studie vycházející z dat za rok 2018 dosáhly její společenské náklady v Česku 40,8 miliardy korun, tedy zhruba 0,8 procenta tehdejšího HDP. Zdravotní péče z toho představovala 14,5 miliardy korun. Ještě větší část, 26,3 miliardy, připadala na náklady mimo zdravotnictví.
Zhruba deset miliard korun představovaly ztráty spojené s předčasnými úmrtími, dalších 9,2 miliardy pracovní absence a 7,1 miliardy nižší produktivita. Téměř dvě třetiny celkového účtu obezity tak nevznikaly v nemocnicích a ordinacích, ale tím, že ekonomika přicházela o práci a výkon.
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Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.
Účet může vyšplhat na půl bilionu
A účet může dál růst. Podle odhadu společnosti MultiSport mohou náklady spojené s nadváhou a obezitou v roce 2035 dosáhnout 313 miliard korun ročně a v roce 2050 přibližně půl bilionu.
Méně obezity, vyšší HDP
Kolik by Česko mohlo naopak získat, ukazuje letošní analýza OECD. Podle jejího modelu by v případě, že by se Česko u šesti hlavních rizikových faktorů, tedy obezity, kouření, konzumace alkoholu, nedostatku pohybu, nezdravé stravy a znečištění ovzduší, dostalo na úroveň nejlepší čtvrtiny srovnávaných zemí OECD a EU, byl český HDP v letech 2026 až 2050 v průměru o 2,1 procenta vyšší než podle současné projekce. Výdaje na zdravotnictví by byly o deset procent nižší a pracovní kapacita by vzrostla o ekvivalent téměř 78 tisíc plných pracovních úvazků.
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Je tu nový rok a toho chce řada lidí využít pro nový začátek v nějaké oblasti života. Velmi častým cílem je hubnutí, což je často motivací žít zdravěji. Není těžké si propojit, že zdravější život znamená často i váhu v rozumných mezích. Ale platí to i naopak, kdy štíhlejší tělo značí i zdravější životní styl?
Největší problém? Právě obezita
Největší díl tohoto potenciálu připadá právě na obezitu. OECD jí přisuzuje 44 procent možného přínosu pro HDP a pracovní kapacitu a téměř polovinu potenciálních úspor ve zdravotnictví. Obezita se tak z problému jednotlivce mění v problém celé ekonomiky.