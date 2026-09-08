Špindlerův Mlýn propojí dva skiareály. Projekt za 1,2 miliardy odstartuje už v prosinci
Lyžaři se od letošní zimy dostanou z Medvědína do Svatého Petra bez auta a skibusu. První část dlouho připravovaného propojení špindlerovských areálů se otevře 12. prosince. Zpočátku však bude fungovat pouze jedním směrem, úplné propojení má být hotové o rok později.
Skiareál Špindlerův Mlýn vstupuje do rozhodující fáze projektu, který zásadně změní pohyb lyžařů mezi Medvědínem a Svatým Petrem. Investice za 1,2 miliardy korun zahrnuje nové lanovky, sjezdovky, mosty i zasněžovací technologie.
První etapa začne sloužit lyžařům 12. prosince, kdy středisko plánuje zahájit zimní sezonu. Propojení bude zatím jednosměrné – z Medvědína do Svatého Petra.
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„Projekt je pro Špindlerův Mlýn zásadní změnou. Vytváříme propojený lyžařský areál, ve kterém se budou lidé moci pohybovat rychleji a pohodlněji,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.
Klíčovým místem bude terminál u přehrady
Centrálním uzlem propojeného areálu se stane prostor bývalého parkoviště P1 u Labské přehrady. Právě tam vzniká nový přestupní terminál, odkud budou lyžaři pokračovat lanovkou na Hromovku a následně do Svatého Petra.
Z Medvědína je k terminálu přivede nová sjezdovka Lesní. Její součástí jsou dvě mostní konstrukce, díky nimž lyžaři bezpečně překonají řeku Labe i frekventovanou silnici II/295 vedoucí z Vrchlabí. Most přes Labe stavbaři osadili již loni, konstrukci nad silnicí dokončili letos v srpnu.
Hlavním prvkem první etapy je nová šestisedačková lanovka Přehradní. Na trase dlouhé 1,4 kilometru bude schopna přepravit až dva tisíce lidí za hodinu. Projekt zahrnuje rovněž systém zasněžování včetně technologie, která umožní čerpat vodu z Labské přehrady.
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Téměř polovinu z celkových nákladů ve výši 1,2 miliardy korun plánuje provozovatel areálu vynaložit právě letos.
Obousměrné propojení bude hotové za rok
Opačným směrem se zatím lyžaři po svahu nevrátí. Plně obousměrné propojení Medvědína a Svatého Petra má vzniknout až před sezonou 2027/2028.
V průběhu roku 2027 má být z terminálu P1 vybudována desetimístná kabinová lanovka vedoucí směrem na Medvědín. Jejím dokončením vznikne jeden propojený lyžařský areál, v němž se návštěvníci obejdou bez přejezdu automobilem či skibusem.
Město a skiareál spojí také společné logo
Společně s postupující výstavbou představili provozovatelé skiareálu a špindlerovská radnice také novou vizuální identitu střediska. Jejím cílem je sjednotit dosud roztříštěnou komunikaci města, skiareálu a dalších místních subjektů.
„Náš stavební projekt je začátkem nové etapy Špindlerova Mlýna, a proto dnes vzniká i společná vizuální identita skiareálu, města a dalších subjektů. Chceme, aby Špindlerův Mlýn vystupoval navenek jednotně,“ doplnil Hroneš.
Nový vizuální systém budou moci využívat také podnikatelé a další organizace působící ve městě. Podle starosty Martina Jandury jim umožní zachovat vlastní charakter a zároveň posilovat společnou značku Špindlerova Mlýna.
Skiareál provozuje společnost Melida. Mezi její akcionáře patří pražská společnost SMMR, slovenská Tatry Mountain Resorts a firmy Skidor a NVT Development.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.