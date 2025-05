Finanční rezervy českých domácností nejsou nejlepší. Zcela chybí čtvrtině z nich

Mít finanční rezervu na nenadálé výdaje je základ finanční stability rodiny pro krizové situace. Bohužel v Česku stále existuje mnoho domácností, které rezervu podle průzkumu agentury NMS pro pojišťovnu Uniqa vůbec nemají a minimálně sedm procent pokrývá své potřeby dokonce ze dne na den. Z výsledků dále vyplynuly i faktory, které nejvíce ohrožují pocit bezpečí v českých rodinách.

Bezpečný domov, vztahy v rodině a finanční zázemí s majetkem jsou základní hodnoty, které pro české rodiny vytváří pocit bezpečí, jak se vyjádřili respondenti v průzkumu pojišťovny Uniqa. Navzdory tomu ale zdaleka ne každá tuzemská domácnost je schopná pokrývat své výdaje a mít potřebnou finanční rezervu pro složité životní situace. Nemá ji každá třetí neúplná rodina a v takzvaných patchworkových rodinách, kde žijí děti z několika vztahů rodičů, to je dokonce každá druhá rodina.

Tedy minimálně polovina takovýchto tuzemských domácností nemá peníze nazbyt. Natož, aby si vytvářela úspory na horší časy. „Přitom právě finance jsou hlavním zdrojem hádek a napjaté atmosféry v rodinách. Zatímco méně majetné rodiny řeší denní výdaje, v těch bohatých je nejčastějším spouštěčem napětí pracovní stres a přepracovanost,“ uvedla finanční ředitelka pojišťovny Lucie Urválková a dále podotkla, že průzkumem chtějí nastartovat další debatu o těchto tématech. „Z vlastní zkušenosti totiž už víme, že i ty nejmenší kroky v hospodaření nebo zajištění majetku dokážou výrazně zlepšit pocit jistoty v rodině. A stejně jako varování před povodněmi může pomoci zachraňovat životy, i finanční prevence pomáhá předcházet hádkám, stresu a nejistotě,“ poznamenala Urválková s tím, že by chtěli rodinám pomáhat nejen pojištěním, ale i dalšími nástroji, které jim umožní plánovat, investovat a žít v klidu.

Jaké faktory posilují rodinu

Rodiny, které spolu dobře vycházejí a které zvládají každodenní radosti, ale i starosti a které se podporují v péči o zdraví i majetek totiž podle výsledků průzkumu pak i mnohem lépe odolávají vnějším tlakům. Nerozhoduje přitom podle analytiků NMS, ani o jaký typ rodiny se jedná. Tedy, zda jde o tradiční tvořenou mužem, ženou a dětmi, neúplnou s jedním rodičem, patchworkovou nebo duhovou s rodiči stejného pohlaví. Rozhodující je, jak kvalitní vztahy v rodině jsou, zda spolu tráví kvalitním způsobem čas. „To ale neznamená, že spolu sedíte u televize a každý se díváte do svého mobilu či počítače. Kvalitně společně strávený čas je ten, kdy jste aktivně přítomni třeba při deskové hře či jiné sdílené aktivitě,“ zdůraznil analytik NMS Prokop Vejda.

Míra bezpečí vnímaná rodinami

Vzhledem k tomu, že se jedná o první takovýto průzkum v Česku a na Slovensku, nejsou k dispozici mezinárodně srovnatelná data. Z výsledků nicméně vyplývá, že průměrná úroveň míry bezpečí v českých rodinách dosahuje v tomto roce 62 bodů ze 100 a na Slovensku to je zhruba o půl procentního bodu méně. Tento index vznikl podle Vejdy na základě analýzy 33 výroků z pěti tematických celků. „Češi si v naprosté většině případů vedou dobře v ochraně svých blízkých před vážnými riziky, jako je násilí nebo závislosti – a právě tato oblast drží celkové hodnocení nejvýše,“ poznamenal Vejda.

Vysoké skóre má pak podle něj i každodenní fungování rodin, pokud jej rodiny sdílejí aktivně a například společně stolují, podnikají výlety, rodinné dovolené nebo společně pečují o své domácí mazlíčky. V rodinách však přetrvávají obavy ohledně péče o nemohoucí členy rodiny. Téměř každý (79 procent) totiž očekává a věří, že se o něj rodina v případě nutnosti postará, ne každý je ovšem podle průzkumu připraven se o své blízké sám postarat. To připouští jen 69 procent dotázaných, přičemž v 66 procentech to bývají hlavně ženy, kdo pečují o své nemocné či nemohoucí blízké a které tak často musí i opouštět svou vlastní profesní dráhu.

A ačkoli respondenti v průzkumu uvedli obavy i ohledně událostí z vnějšího světa, výzkumníci konstatovali, že společenská situace a okolnosti vně rodiny méně ovlivňují pocit bezpečí než to, jaké v rodinách panují vztahy. Téměř tři čtvrtiny oslovených nicméně vyjádřilo obavu z válek, přes 55 procent se obává inflace, 49 procent důsledků vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, 44 procent má obavy z migrace a 29 procent i nestability na finančních trzích.

Rozsáhlý průzkum pro pojišťovnu Uniqa, který zkoumal, jak české rodiny fungují a co je drží pohromadě, realizovala agentura NMS letos ve třech fázích mezi více než 2 tisíci respondenty z celé České republiky.

