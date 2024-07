Gigant TSMC navýšil tržby o 40 procent. Pomáhá mu velký zájem o AI

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem polovodičů na světě, ve druhém čtvrtletí letošního roku zvýšila tržby meziročně o 40 procent na 673,5 miliardy tchajwanských dolarů (zhruba 480 miliard korun). Čistý zisk vzrostl o 36,3 procenta na 247,85 miliardy tchajwanských dolarů. Firma těží ze silné poptávky po čipech pro aplikace využívající umělou inteligenci (AI).

Tržby společnosti, která je významným dodavatelem amerických technologických firem Apple nebo Nvidia, ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostly o 13,6 procenta. Zisk byl potom ve druhém čtvrtletí o 9,9 procenta vyšší než v předchozích třech měsících.

„Naše podnikání ve druhém čtvrtletí podpořila silná poptávka po našich třínanometrových a pětinanometrových technologiích, která byla částečně vyvážena sezonním poklesem u chytrých telefonů,“ uvedl finanční ředitel Wendell Chuang.

V letošním třetím čtvrtletí firma očekává tržby ve výši 22,4 až 23,2 miliardy tchajwanských dolarů, zatímco ve stejném období loňského roku utržila 17,3 miliardy tchajwanských dolarů.

Společnost TSMC již dříve uvedla, že letos hodlá investovat 28 až 32 miliard amerických dolarů (zhruba 650 až 740 miliard korun) s tím, že 70 až 80 procent těchto investic by mělo směřovat do pokročilých technologií.

