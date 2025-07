Expo v Japonsku se Čechům prodraží o 120 milionů

Účast České republiky na světové výstavě EXPO 2025 v Japonsku se oproti původním předpokladům zřejmě prodraží až o 120 milionů korun. Vyplývá to podle serveru iROZHLAS.cz z interního materiálu ministerstva zahraničí. Náklady Černínský palác pokryje ze svého rozpočtu.

Ministerstvo zahraničí předpokládalo, že bude nutné schválit navýšení rozpočtu na stavbu o 92 milionů korun, a to hlavně kvůli odlišnostem stavebního řízení v Japonsku. Nyní bude podle něj třeba ještě vyšší částka - podle dokumentu, který má během prázdnin schvalovat vláda, bude resort potřebovat až 120 milionů korun. Tento rok chce mít k dispozici 109 milionů, zbytek v roce příštím.

„Hlavní příčinou jsou vícenáklady stavby, finanční krytí technického dozoru investora, splatnost investičních výdajů v kontextu milníků vyplývajících z uzavřené smlouvy a finanční rezerva,“ sdělil serveru tiskový odbor ministerstva zahraničí.

Z vlastních zdrojů

Úřad nebude usilovat o peníze ze státního rozpočtu, což už na jaře odmítlo ministerstvo financí, ale sáhne do svých zdrojů, napsal iROZHLAS. Podstatnou část, 90 milionů korun, přesune z rozpočtu na rekonstrukci budovy velvyslanectví v Berlíně, která se kvůli neshodám s dodavatelem projektové dokumentace o rok odsune až na roky 2026 až 2029.

Dokument podle serveru navíc odráží pochybnost Černínského paláce, zda je dosavadní nakládání s penězi na Expo efektivní. Požádal proto svou organizaci Česká centra, kam spadá Kancelář generálního komisaře, o změnu systému finančního řízení včetně nastavení přísných kontrolních mechanismů a o dílčí externí kontrolu hospodaření účasti na letošní světové výstavě.

Původní rozpočet celé akce schválený vládou v červnu 2022 činil 290 milionů korun, z toho vybudování pavilonu mělo stát 193 milionů. Teď jen samotná stavba vyjde na víc než 300 milionů korun.

Česko postavilo v Ósace národní pavilon podle návrhu studia Apropos Architects. Transparentní budova se skleněnou spirálou odkazuje podle organizátorů české expozice citlivě na český pavilon v Japonsku z roku 1970. Příští týden se zahájení Českého národního dne na světové výstavě zúčastní prezident Petr Pavel při své několikadenní návštěvě Japonska.

