Efekt Trump nabudil i podílové fondy. Které v lednu vydělaly nejvíc?

Podílové fondy v lednu pokračovaly ve zhodnocování majetku investorů. Akciové fondy v prvním měsíci roku vynesly 3,9 procenta, dluhopisové fondy 0,8 procenta a smíšené fondy 1,7 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Fondy byly převážně ve výrazném plusu za celý rok 2024 i rok 2023.

„Vývoj cen finančních aktiv v lednu ovlivnilo několik silných faktorů. Mezi ně můžeme zařadit zahájení prezidentského mandátu Donaldem Trumpem, který začal plnit své předchozí sliby. Trump začal okamžitě tlačit na jiné země pomocí cel či dalších exekutivních opatření, aby vymohl lepší podmínky pro USA a tamní průmysl,“ uvedl ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát.

Zajímavou zprávou, která mohla silně ovlivnit tvorbu cen, bylo podle něj představení čínské umělé inteligence společnosti DeepSeek, která je řádově levnější a energeticky úspornější než americké produkty. Toto oznámení mělo významný dopad na ceny akcií velkých amerických technologických společností.

Až 17 procent za rok

Za posledních 12 měsíců jsou investoři do akciových fondů v plusu v průměru o 17,2 procenta. Smíšené fondy jsou meziročně o 9,1 procenta výše, dluhopisové o čtyři procenta.

Větší rozkolísanost akciových trhů způsobená především „Trump efektem“ a konkurenčním bojem v souvislosti s AI i potenciální zpomalení světové ekonomiky byly podle ekonoma živnou půdou pro růst cen konzervativních investic, a tedy dluhopisů. Ty se po počátečním váhání a prosincové korekci vydaly opět výše, podotkl Mašát. Fondy rizikových dluhopisů nereagovaly tolik na pokles výnosu bezrizikových státních dluhopisů a přidaly za měsíc 0,4 procenta. Meziročně jsou výše o 6,6 procenta.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v loňském třetím čtvrtletí vzrostl podle údajů Asociace pro kapitálový trh o 82 miliard korun na rekordních 1,146 bilionu korun.

