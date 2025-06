Dukovany budou korejské. Česko po rozhodnutí soudu rychle podepsalo smlouvu

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má na starosti jaderný tendr, dnes podepsala s korejskou firmou KHNP finální smlouvy k výstavbě dvou jaderných bloků v Dukovanech. Firmy tak učinily jen několik hodin po zrušení předběžného opatření soudu, které uzavření dohod blokovalo.

KHNP loni uspěla v jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zrušil na základě kasačních stížností společnosti EDU II a KHNP předběžné opatření, které zakazovalo podepsat smlouvu na stavbu nových bloků v Dukovanech. Opatření vydal na začátku května Krajský soud v Brně na základě žaloby francouzské společnosti EDF, která napadla rozhodnutí antimonopolního úřadu, podle nějž byl jaderný tendr v pořádku. Žalobu EDF krajský soud projedná 25. června.

Zástupci vlády i obou firem zatím kroky kolem podpisu smlouvy s KHNP nekomentovali. Měli by tak učinit na odpolední tiskové konferenci. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) dnes ke zrušení soudního opatření, které zakazovalo podpis smlouvy k Dukovanům, řekl, že otevřené okno příležitosti je nutné využít.

Podpis finálních dohod s korejskou KHNP byl původně plánovaný na 7. května, kvůli předběžnému opatření soudu však byl odložen.

Dohody k Dukovanům zahrnují i dodávku paliva na 10 let

Finální dohody k novým jaderným blokům v Dukovanech zahrnují kromě samotné výstavby dvou bloků také kontrakt na dodávku jaderného paliva od korejské společnosti KEPCO. Dodávky na téměř deset let provozu by měly stát kolem 15 až 20 miliard korun. Součástí smluv je také opce na stavbu dalších dvou jaderných bloků v Temelíně. Novinářům to řekl předseda představenstva firmy Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

