Dočkají se Italové nižších daní? A za jakou cenu?

Italská vláda chystá částečnou privatizaci italské železnice, pošty a třeba i energetické firmy Eni. Nejdále v úvahách pokročil kabinet u poštovních služeb. Za pětinový podíl v Poste Italiane by stát mohl inkasovat až 2,5 miliardy eur. Prodej státního majetku by umožnil vládě Giorgie Meloniové získat peníze a splnit její předvolební slib - snížení daní.

Reklama

Prodej části podílu v Poste Italiane je součástí privatizačního plánu, který počítá do roku 2026 s prodejem státního majetku za zhruba 20 miliard eur. Státní kase tento obchod mohla vynést až 2,5 miliardy eur (62 miliard korun). Informoval o tom podle agentury Bloomberg italský list La Repubblica, podle kterého by se prodej podílu deset až 20 procent mohl uskutečnit do jednoho až dvou měsíců.

Italská vláda v současnosti vlastní v poštovní společnosti podíl zhruba 29,3 procenta. Státní banka Cassa Depositi e Prestiti drží 35 procent.

Italský ministr financí Giancarlo Giorgetti uvedl, že jednal o prodeji podílu v některých italských státních společnostech se zahraničními fondy na právě skončeném Světovém ekonomickém fóru.

Informované zdroje tento týden také uvedly, že Itálie plánuje prodat podíl až čtyři procenta v energetické firmě Eni, aby získala peníze na snížení státního dluhu.

Začátkem tothoto roku oznámila italská premiérka Giorgia Meloniová oznámila, že zvažuje také částečnou privatizaci státní železniční společnosti Ferrovie dello Stato (FS).

Itálie se v poslední době potýká s nízkým růstem a vysokými úrokovými sazbami. To jí braní ve snižování dluhového zatížení. Dluh země dosahuje zhruba 140 procent hrubého domácího produktu. Prodej státního majetku by umožnil vládě získat peníze a splnit její předvolební slib - snížení daní.

Návrat do historie? V Římě složila premiérskou přísahu šéfka postfašistické strany Meloniová Politika V Římě složila do rukou prezidenta Sergia Mattarelly přísahu šéfka postfašistické strany Bratři Itálie (FdI). Giorgia Meloniová se stala první ženou v čele italského kabinetu a první vůdkyní krajně pravicové strany, která bude zemi řídit. Po ní složili i přísahu zbývající ministři její vlády. Informují o tom tiskové agentury. ČTK Přečíst článek

Marek Mora: Jih Evropy příští rok překvapí rychlým snížením zadlužení. Česku naopak poroste Money Česká republika sice momentálně stále má velmi nízký podíl dluhu na HDP, zejména v kontextu eurozóny. V příštím roce se ale může situace dramaticky změnit, uvedl náměstek ministra financí a bývalý člen rady České národní banky Marek Mora v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS. Stanislav Šulc Přečíst článek