Desítky tisíc lidí mohou přijít o legální půjčky. Kvůli novému stropu asociace varuje před lichváři
Nová pravidla pro spotřebitelské úvěry mohou podle nebankovních poskytovatelů vytlačit z legálního trhu nejméně 90 tisíc lidí. Asociace varuje, že jejich potřeba půjčit si nezmizí a část klientů může skončit u zastaváren, nelegálních poskytovatelů nebo lichvářů. Novelu po schválení Sněmovnou nyní čeká Senát.
Desetitisíce lidí mohou přijít o možnost půjčit si peníze na legálním a regulovaném trhu. V reakci na schválení novely zákona o spotřebitelském úvěru ve Sněmovně to sdělila Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů. Předlohu považuje za promarněnou příležitost nastavit ochranu spotřebitele tak, aby skutečně fungovala i pro nejzranitelnější skupiny.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude podle předlohy u vyšších půjček smět překročit čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou zvýšený o osm procentních bodů. Reklama na tyto úvěry zároveň nebude smět naznačovat zájemcům, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Předlohu, která vychází z evropské směrnice, nyní dostane k posouzení Senát.
Poslanci ve třetím čtení nepodpořili pozměňovací návrh, který měl cenový strop upravit tak, aby podle asociace lépe odpovídal dosavadní soudní praxi a současně zachoval dostupnost regulovaných úvěrů i pro spotřebitele, kteří na bankovní financování nedosáhnou. Vyšší násobek repo sazby, konkrétně pětinásobek, navrhovali poslanci ODS.
Česko je v otázce budoucnosti Evropské unie rozdělené téměř napůl. Silnou Evropu podporuje 39 procent lidí, skoro třetina by naopak chtěla slabší unii a návrat části pravomocí státům. Rozdíl přitom přesně kopíruje domácí politickou scénu: voliči ANO, SPD a Motoristů tíhnou ke slabší EU, zatímco příznivci opozice chtějí Evropu silnější.
Češi se přou o Evropu. Voliči vlády chtějí slabší EU
Politika
Česko je v otázce budoucnosti Evropské unie rozdělené téměř napůl. Silnou Evropu podporuje 39 procent lidí, skoro třetina by naopak chtěla slabší unii a návrat části pravomocí státům. Rozdíl přitom přesně kopíruje domácí politickou scénu: voliči ANO, SPD a Motoristů tíhnou ke slabší EU, zatímco příznivci opozice chtějí Evropu silnější.
Desetitisíce lidí ‚zmizí‘ z legálního trhu
Nově nastavený cenový strop podle asociace vytlačí z regulovaného úvěrového trhu nejméně 90 tisíc lidí. Ti už nebudou moci získat legální úvěr od licencovaného poskytovatele pod dohledem České národní banky, přestože jsou podle asociace schopni takový úvěr pravidelně splácet.
„Desetitisíce lidí sice ‚zmizí‘ z legálního trhu i oficiálních statistik, jejich potřeba získat finance ale ne,“ uvedla asociace.
Podle ní zkušenosti ze zahraničí, například ze Slovenska, ukazují, že výrazné omezení dostupnosti legálních úvěrů vede k přesunu poptávky do neregulovaných forem půjčování. Asociace zmiňuje zastavárny, sociální sítě, nelegální poskytovatele úvěrů i lichváře.
Podobné opatření podle ní vedlo k růstu byznysu zastaváren také v Polsku. Podle analýzy společnosti CRIF, která poskytuje polské úvěrové registry, zpřísnění antilichvářské legislativy vyčlenilo z legálního úvěrového trhu až 250 tisíc spotřebitelů.
Akciové fondy letos jasně porážejí konzervativní investice. Za prvních osm měsíců vydělaly v průměru 11,2 procenta, zatímco dluhopisové fondy přidaly jen 0,4 procenta.
Akcie investorům letos sypou peníze. Fondy vydělaly přes 11 procent
Money
Akciové fondy letos jasně porážejí konzervativní investice. Za prvních osm měsíců vydělaly v průměru 11,2 procenta, zatímco dluhopisové fondy přidaly jen 0,4 procenta.
Asociace zároveň tvrdí, že funkční ochrana spotřebitele nemůže být založena pouze na omezení ceny úvěrů. Podle ní musí stát jasně nastavit pravidla a podmínky pro poskytovatele a zároveň důsledně kontrolovat jejich dodržování.
Za dílčí posun správným směrem asociace považuje změnu pravidel pro posuzování úvěruschopnosti. Ta omezuje možnost zpětně zpochybňovat platnost smluv pouze na základě formálních nedostatků.
Toto zlepšení se však nevztahuje na úvěry se splatností do jednoho roku. Menší krátkodobé půjčky tak podle asociace zůstávají pro poskytovatele zatížené vysokou právní nejistotou. V kombinaci s nově nastavenými cenovými stropy se mohou stát ekonomicky neudržitelnými a hrozí, že tento typ legálního financování z trhu postupně prakticky zmizí.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.