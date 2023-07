Křetínský a holding Fimalac zvedli nabídku na navýšení kapitálu řetězce Casino

Společnost EP Global Commerce českého podnikatele Daniela Křetínského a holding Fimalac, za nímž stojí miliardář Marc Ladreit de Lacharrière, zvedly svou nabídku na zvýšení kapitálu zadluženého francouzského řetězce Casino na 1,35 miliardy eur (32 miliard korun). Dříve nabízely 1,1 miliardy eur, uvedla agentura Bloomberg. Casino v tiskové zprávě uvedlo, že obdrželo dvě nabídky na zvýšení základního kapitálu. Hlavní podmínky obou návrhů zveřejní na konci schůzky s věřiteli, která se uskuteční ve středu 5. července. Druhou nabídku předložil holding 3F.

Návrh, v němž spojili síly třetí a druhý největší investor řetězce, tedy Křetínský a Ladreit de Lacharrière, podle zdroje zahrnuje také plán převodu zajištěného dluhu 500 milionů eur na akcie. To by úhrnem znamenalo navýšení kapitálu o 1,8 miliardy eur. Podle návrhu Křetínského by on a společnost Fimalac poskytli 900 milionů eur, zbytek by pocházel od věřitelů, akcionářů a dalších účastníků trhu. Jejich předchozí nabídka dávala menší prostor investicím třetích stran, dodal zdroj.

Holding 3F vedou miliardář v odvětví telekomunikací Xavier Niel, investiční bankéř Matthieu Pigasse a podnikatel Moez-Alexandre Zouari. Společnost v prohlášení uvedla, že do skupiny společně se svými finančními partnery případně investuje 900 milionů eur.

Casino uvedlo, že návrhy dnes předloží představenstvu a ve středu na setkání s věřiteli. "Vedení Casina nepřijme žádné rozhodnutí ohledně těchto návrhů, dokud nebudou předloženy a projednány s věřiteli pod dohledem osob pověřených smírčím řízením," dodala firma.

Společnost Casino, pod niž spadají například řetězce Monoprix a Franprix, měla na konci loňského roku konsolidovaný čistý dluh 6,4 miliardy eur (téměř 152 miliard korun). V příštích dvou letech bude muset splácet dluh ve výši tří miliard eur. Skupina od června jedná s věřiteli. Snaží se udržet nad vodou pomocí přeměny velké části svého dluhu na vlastní kapitál, dále odprodeji a prostřednictvím dohody s vládou o odkladu daní a sociálních poplatků.

Koncem června Casino uvedlo, že hodlá do konce července uzavřít dohodu o restrukturalizaci dluhu s věřiteli. Sdělilo jim, že potřebuje kapitálový vklad "nejméně 900 milionů eur".

Akcie Casina se v pondělí propadly až o 20 procent na rekordní minimum. Firma dříve uvedla, že požádá obchodní soud o odklad splátek, aby se vyhnula platební neschopnosti. Někteří věřitelé odmítli žádosti o neúčtování úroků a dalších poplatků během smírčího období. Akcie v pondělí uzavřely poklesem o 3,3 procenta na 3,93 eura, což firmě zajistilo tržní kapitalizaci 440 milionů eur.

Dnes kolem 11:10 středoevropského letního času si akcie řetězce připisovaly přes 16 procent.