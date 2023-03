Experti radí, jak zdanit příjmy z pronájmu

Pronajímáte byt, nebytový prostor, pozemek, nebo třeba jen jednu místnost či garáž? Příjmy z těchto nájmů se, bohužel, nevyhnou zdanění. Existují však výjimky. Společně s experty na daně i nemovitosti poradíme, koho se zdanění netýká, jaké máte možnosti i na co máte nárok.

Jak danit pronájem bytu, garáže či místnosti? Na začátek je dobré rozlišit, zda svou nemovitost pronajímáte jako fyzická osoba, nebo ji máte zapsanou v obchodním majetku. Oba případy spadají pod zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.). Jako fyzická osoba vás však především zajímá paragraf 9. V druhém případě se řídíte podle paragrafu 7, tedy „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“.

Daň z příjmů pro fyzickou osobu

Pokud pronajímáte nemovitost jako fyzická osoba, stěžejní pro vás bude především § 9 tohoto zákona, který jasně vymezuje příjmy plynoucí nejen z pronájmu nemovitostí, ale i jejich částí. I v případě, kdy pronajímáte bytovou jednotku ve svém dvougeneračním domě, musíte příjmy přiznat a zaplatit poměrnou daň.

Zaměstnanci přivydělávající si pronájmem méně než 6 000 korun za rok nemusí za splnění určitých podmínek přiznání k dani z příjmu vůbec řešit. Na osoby bez jiných zdanitelných příjmů se vztahuje limit 15 000 korun ročně, typicky se to týká důchodců, nepracujících studentů a osob na rodičovské dovolené.

„Příjem z pronájmu nemovitosti neuvádíte do přehledu pro zdravotní pojišťovnu ani správu sociálního zabezpečení, neboť nepodléhá platbě zdravotního ani sociálního pojištění. Pouze však v případě, že jej za vás někdo odvádí – váš zaměstnavatel nebo stát, pokud jste například student, důchodce nebo jste na mateřské či si pojištění hradíte sám jako OSVČ,“ říká Jan Večerka, zakladatel crowdfundingové platformy BrikkApp.

K vypočítání daně stačí vědět, kolik poplatník v minulém roce na pronájmu vydělal. „Základem daně je zisk z pronájmu. Tedy obdržené nájemné ponížené o výdaje spojené s pronájmem,” říká daňová poradkyně Monika Lodrová působící ve společnosti BDO.

Skutečné výdaje vs. výdajový paušál

Stejně jako například u příjmů z podnikání můžete ke zjištění dílčího základu daně využít výdajový paušál ve výši 30 procent příjmů, a to do maximální částky 600 tisíc korun, nebo uplatníte skutečné výdaje. Záleží jen na vás. Pokud víte, že vás každoroční péče o nemovitost stojí spoustu peněz i času. A náklady si skutečně evidujete, pak je docela pravděpodobné, že byste uplatněním paušálu tratili a daň z nájmu bytu by vás vyšla draho.

Do skutečných výdajů si toho můžete započítat opravdu hodně. Lze zahrnout například poplatky realitní kanceláři, úroky hypotéky na pořízení nemovitosti, odpisy nemovité věci, daň z nemovitosti, náklady na vybavení nemovitosti (typicky nábytek), výdaje na opravy nebo pojištění nemovité věci a další. Ale pozor! Při uplatňování těchto skutečných výdajů musíte být schopni prokázat oprávněnost těchto výdajů finančnímu úřadu, a to zpětně až tři roky.

Po odečtení výdajů od příjmů pak zůstane základ daně, ze kterého musí poplatník zaplatit 15procentní daň. Pokud by však zisk z pronájmu nemovitostí či součet dílčích základů daně přesáhl částku větší než 48násobek průměrné mzdy, tzn. 1 867 728 korun za zdaňovací období roku 2022, základ daně nad tento limit podléhá již 23procentní sazbě daně.

Nemovitost jako zdroj podnikání

Výše uvedené platí pro dlouhodobé nájmy. Odlišný režim má příjem z krátkodobých nájmů zejména přes zprostředkovatelské platformy typu Airbnb nebo Booking, který se považuje za příjem z poskytování ubytovacích služeb, a tedy provozování samostatné výdělečné činnosti. Zde je režim odlišný v tom, že by osoba měla mít příslušné živnostenské oprávnění, odvádět pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení, a také se častěji zabývat povinnostmi v oblasti DPH.

„Narozdíl od fyzických osob se v tomto případě sociální i zdravotní pojištění z příjmů hradí a v závislosti na vašem obratu případně i DPH. Uplatnit můžete opět skutečné výdaje, nebo paušál, který tentokrát činí 60 procent,” upřesňuje Večerka.

Při danění pronájmu můžete samozřejmě uplatnit veškeré slevy na dani, na které máte nárok. Například základní daňovou slevu na poplatníka a daňová zvýhodnění na děti. Stejně tak i nezdanitelné položky.

