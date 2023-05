Daň z nemovitosti se blíží. Kde hledat platební údaje

Finanční správa v těchto dnech rozesílá informace k dani z nemovitých věcí. Zatímco dříve byla standardem složenka, je tato forma nyní na ústupu. Kde hledat údaje pro zaplacení? Jaký je nejzazší termín pro jejich obdržení. A do kdy musím daň zaplatit? Vše se dozvíte v průvodci připraveném daňovou poradkyní ze společnosti KODAP.

Reklama

Pokud patříte mezi poplatníky, kterým byla ze zákona začátkem roku 2023 zřízena datová schránka, informace pro placení daně na rok 2023 vám již nejspíše byly zaslány jejím prostřednictvím.

„Pozor, v tomto případě je jedno, zda je schránka zřízena pro podnikatele či fyzickou osobu. Typ datové schránky není rozlišován,“ upozorňuje Jana Melicharová, daňová poradkyně ze společnosti KODAP. Takto zaslané informace jsou shodné s těmi na poštovních poukázkách, včetně QR kódu pro rychlé uhrazení daně.

Jestli jste si v minulosti zažádali o zasílání těchto údajů do e-mailové schránky, potřebné informace vám dorazí tam. V případě, že pro placení daně využíváte SIPO, úhrada proběhne standardně v souladu s podmínkami České pošty. Poplatníci využívající portál MOJE DANĚ naleznou potřebné údaje v sekci „Nastavení a informace o subjektu“.

Až dvojnásobná daň z nemovitosti, zrušení podpory stavebního spoření. A co dál navrhuje Stanjura? Politika Daň z nemovitosti by se mohla zvýšit až na dvojnásobek a výnos změny ve výši šest až osm miliard korun by stát vybíral pro sebe. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to řekl v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny (HN), jde o jedno z opatření k vylepšení státního rozpočtu. Takových opatření je podle ministra připraveno asi 65 a jejich suma přesahuje 70 miliard korun, které chce stát v rozpočtu ušetřit. ČTK Přečíst článek

Informace pro placení daně zasílané prostřednictvím datové schránky, e-mailu či portálu MOJE DANĚ by měly být poplatníkům v těchto dnech již doručeny.

Složenka nově za poplatek

Pokud se vás žádný z výše uvedených způsobů doručení netýká, obdržíte potřebné informace ve formě poštovní poukázky A. „Ty jsou rozesílány postupně a nejpozději by měly do poštovních schránek dorazit 25. května. V případě, že ani k tomuto datu složenku neobdržíte, je vhodné kontaktovat územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, případně prověřit, zda nemohla být informace o úhradě doručena jiným způsobem,“ říká Jana Melicharová ze společnosti KODAP. Poplatníkům, kteří vlastní nemovité věci v územní působnosti více krajů nebo platí daň vyšší než 5000 korun, bude doručen odpovídající počet složenek.

Koalice se dohodla na konsolidačním balíčku, oznámil Stanjura. Představí ho ve čtvrtek Money Vládní koalice má dohodu o konsolidačním balíčku, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to oznámil po dvouhodinovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Detaily se doladí ještě zasedání vlády, veřejnost se je dozví ve čtrvtek. Stanjura řekl, že konsolidační balíček musí snížit deficit státního rozpočtu o 70 miliard korun. Vzhledem ke schválenému nárůstu výdajů bude ale celkový objem balíčku vyšší, dodal. ČTK Přečíst článek

Složenek se také týká další letošní novinka. Nově již nejsou zasílány bezplatné daňové složenky, ale pouze poštovní poukázky typu A. Poplatníka, který daň hradí jejich prostřednictvím, tak čeká povinnost uhradit související poplatek přinejmenším 52 korun. Snazší a levnější je tak například bezhotovostní převod z bankovního účtu prostřednictvím uvedeného QR kódu.

Do kdy daň uhradit?

Nepřesáhne-li výše daně 5000 korun, je celá částka daně splatná do 31. května. V případě, že je daň vyšší, může jí poplatník buď uhradit do 31. května naráz nebo ve dvou splátkách do 31. května a do 30. listopadu (v případě podnikatelů v zemědělství do 31. srpna a 30. listopadu).

Podvádět s DPH bude složitější. Přeshraniční platby za online nákupy se zřejmě budou evidovat Politika Poskytovatelé platebních služeb asi budou muset od příštího roku poskytovat finanční správě informace o platbách za přeshraniční internetové nákupy. Předpokládá to vládní novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), kterou v úterý v úvodním kole podpořila sněmovna. ČTK Přečíst článek