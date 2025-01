Další komplikace metra D. ÚOHS opět zrušil výběr stavitele, tendr se musí opakovat

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil výběr dodavatele druhé části pražského metra D, kterým bylo sdružení firem vedené společností Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun. Pražský dopravní podnik (DPP) podle rozhodnutí ÚOHS nedodržel zásadu transparentnosti při hodnocení nabídek a musí znovu vybrat vítěze tendru. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě, rozhodnutí zatím není pravomocné, je možné proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.

Reklama

ÚOHS se tendrem zabýval na podnět stavební skupiny Strabag, vyhověl pouze části návrhu a zrušil jen rozhodnutí o výběru dodavatele. Podle rozhodnutí ÚOHS nedodržel dopravní podnik při výběru zásadu transparentnosti při hodnocení nabídek. „Současně zadavatel nedodržel zásadu rovného zacházení, když v souvislosti s hodnocením nabídek navrhovatele nevyzval k objasnění a doplnění informací či dokladů týkajících se zkušeností člena odborného personálu, zatímco vybraný dodavatel tuto možnost opakovaně dostal,“ uvedl ÚOHS.

DPP vybral dodavatele druhé části loni v srpnu. Tendr se týká úseku nové linky z Olbrachtovy na Nové Dvory. Výběr sdružení vedeného Subterrou v roce 2023 napadlo sdružení firem Porr, Eurovia a Marti, DPP následně zrušil výběr vítěze zakázky, ale nikoliv samotný tendr a loni v srpnu vybralo vítěze podruhé, znovu šlo o sdružení vedené Subterrou.

ÚOHS vede v souvislosti s tendrem na stavbu druhé části metra D dvě další řízení, obě na návrh sdružení Porr, Eurovia a Marti. Jeden z návrhu směřuje také proti výběru dodavatele, druhý proti vyloučení sdružení Porr, Eurovia a Marti ze zadávacího řízení. Dopravní podnik do skončení správních řízení nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Reklama

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále bude vybudována část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029, kvůli sporům bude pravděpodobně posunut, a zprovoznění se tak předpokládá v roce 2031.

Příběh metra: Cesta od sovětského razicího štítu k Tondovi a Adéle Zprávy z firem Metro převáží cestující pražským podzemím již půl století. Ostrý provoz odstartoval 9. května 1974. Za tu dobu se stalo každodenní součástí metropolitního života, kterou denně využívají stovky tisíc lidí. Za podzemním dílem stojí práce techniků tehdy státního podniku Vodní stavby a následně Metrostavu a Subterry, kteří vybudovali tunely na všech trasách pražského metra a celkem 49 stanic, z toho 33 hloubených a 16 ražených. Metrostav nyní zveřejnil vzpomínky lidí, kteří se na výstavbě podíleli. Přinášíme druhou část, která nás zavede do doby výstavby po otevření první etapy linky C. nos Přečíst článek

Metro bez řidiče do pěti let. Praha plánuje tendr za 86 miliard korun Money Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje vypsat soutěž s odhadovanou hodnotou 86 miliard korun na automatizaci provozu na lince metra C spolu s nákupem automatických vlaků pro budovanou linku D. Záměr schválili radní, ještě o něm budou hlasovat zastupitelé. Zakázka má zahrnovat nákup 52 automatických souprav na linku C, 16 souprav na linku D a nutné úpravy stanic v celkové hodnotě 35,9 miliardy korun. Zbytek hodnoty zakázky tvoří provozní náklady na zajištění údržby po dobu 35 let. Dodávka všech vlaků by se měla uskutečnit po roce 2029. ČTK Přečíst článek