Dálnice a vysokorychlostní železnice v Česku by v budoucnu mohli stavět Jihokorejci

Korejské firmy by se podle premiéra Petra Fialy (ODS) mohly zapojit do PPP projektů (Public Private Partnership) při výstavbě vysokorychlostních železnic nebo dálnic v Česku.

Premiér Fiala to řekl po jednání s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem v Praze. Země se chtějí zaměřit i na společný výzkum, podle Jun Sok-jola do něj Korea v příštích deseti letech investuje 37 milionů dolarů (asi 830 milionů korun). Vztahy mezi oběma zeměmi jsou podle Fialy intenzivnější než kdykoliv dřív, vyzdvihl spolupráci i v oblasti bezpečnosti či průmyslu.

Fiala míní, že z dalšího rozvoje vztahů budou těžit lidé a firmy v Česku i Koreji. Rád v příštím roce využije pozvání do Koreje, které dostal. „O spolupráci mají zájem nejen politické reprezentace, ale i české a korejské firmy,“ uvedl. Dokázal to podle něj mimo jiné zájem firem o společné podnikatelské fórum. Korejské firmy by mohly navázat na úspěšné investice firem Nexen Tire či Hyundai v Česku, dodal.

Investice v řádech stovek milionů

Fiala uvedl, že země by se měly soustředit na společný výzkum například v oblasti baterií pro elektromobily, vodíkových technologií či umělé inteligence. „Máme zájem na posílení stávajících vědeckých projektů i vytvoření nových výzkumných programů a center,“ dodal. Jun Sok-jol doplnil, že Korea chce v oblasti společného výzkumu investovat v příštích deseti letech v přepočtu asi 830 milionů korun. Takto financovaný výzkum by se měl týkat jaderného paliva, léků či umělé inteligence.

Jižní Korea a Česko jsou podle Jun Sok-jola strategickými partnery, kteří sdílejí hodnoty a budou reagovat společně na globální výzvy. Vrátil se také k rozhodnutí české vlády o tom, že dva nové reaktory v Dukovanech má postavit korejská KHNP. Podle jihokorejského prezidenta jde o důležitou příležitost pro zásadní rozvoj partnerství mezi státy a ke komplexní jaderné spolupráci, jež by vedla ke společnému výzkumu, vývoji a školení lidských zdrojů.

Představitelé obou zemí podepsali na úřadu vlády několik memorand, která se týkala podpory hospodářské a inovační spolupráce, obchodu a investic, dodavatelských řetězců a energetiky, bateriového průmyslu, vysokorychlostních železničních spojení, ale také spolupráce při rekonstrukci Ukrajiny.

Potvrdili také akční plán k naplňování strategického partnerství obou zemí v příštích třech letech. Podle Fialy se chtějí ČR a Korea soustředit i na spolupráci v oblasti modulárních reaktorů, vodíkových technologií, energetického strojírenství, zdravotnictví, obranného, leteckého či kosmického průmyslu.

