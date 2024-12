Jihokorejský parlament odvolal prezidenta Jun Sok-jola

Jihokorejský parlament na druhý pokus rozhodl o odvolání prezidenta Jun Sok-jola, který se minulý týden pokusil v zemi zavést stanné právo. Pro krok, který musí do šesti měsíců ještě potvrdit ústavní soud, se vyslovilo 204 poslanců, 85 bylo proti. Pro přijetí návrhu bylo třeba 200 hlasů.

Dnešního hlasování se zúčastnilo všech 300 zákonodárců poté, co první pokus o odvolání hlavy minulou sobotu neuspěl, když sál opustili poslanci z prezidentovy Strany lidové moci (PPP). Někteří z nich od té doby nicméně avizovali, že v druhém hlasování už hodlají pro odvolání prezidenta zvednout ruku.

Junovy prezidentské pravomoci a povinnosti budou pozastaveny, jakmile budou kopie rozhodnutí o obžalobě doručeny Ústavnímu soudu, a jeho funkci dočasně zastane premiér země. Soud má nyní podle listu The Guardian až 180 dní na to, aby rozhodl, zda Juna prezidenta z funkce odvolá, nebo jeho pravomoci obnoví. Pokud bude zbaven funkce, musí se do 60 dnů v zemi konat nové prezidentské volby, a stane se druhým odvolaným prezidentem v historii Jižní Koreje.

Demonstranti i příznivci

Do ulic Soulu v posledních necelých dvou týdnech vyrážely navzdory mrazům desetitisíce lidí, kteří požadovali Junovo odvolání i zatčení. V hlavním městě se shromažďovaly ale i tisíce Junových konzervativních příznivců, demonstrace obou táborů byly převážně pokojné, píše agentura AP. I před dnešním hlasováním se před budovou parlamentu sešly tisíce lidí, kteří žádali prezidentovo odvolání. Po oznámení výsledku hlasování v parlamentu začali demonstranti oslavovat, uvedly agentury.

Prezident Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince v krátkém televizním projevu, v němž slíbil „vymýtit síly, které napomáhají KLDR, a bránit demokratický ústavní pořádek“. Opozici zároveň obvinil ze sympatií vůči Severní Koreji a z protistátní činnosti, jež paralyzovala vládu. Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu rozhodnutí postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Prokuratura země prezidenta vyšetřuje pro podezření z velezrady.

