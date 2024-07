ČNB varuje před podvodníky napodobující její doménu

Doména bissecurit24.cz není doménou ČNB. Převody vůči „účtu“ z této domény nikdy neprovádějte, varuje centrální banka na svých stránkách.

Reklama

Tento web se snaží klienty přesvědčit o existujícím riziku na jejich běžném kontě, kvůli čemuž mají převést peníze na podvodný účet.

„Prostřednictvím odkazu na uvedenou adresu má být veřejnost podvodně informována osobou vydávající se za pracovníka banky o existujícím riziku na běžném účtu klienta a dále o zřízení údajného 'rezervního fondu u ČNB' s cílem přesvědčit klienta banky, aby provedl převod jeho prostředků na podvodný účet,“ píše ČNB na svém webu.

Současně doporučuje, aby lidé u všech informačních sdělení, ať už telefonických či učiněných přes webové stránky či sociální sítě, vždy důkladně zkontrolovali identitu subjektu, od kterého informace pochází.

Policie i přes varování opakovaně řeší případy, kdy se podvodníkům podařilo z lidí vylákat peníze prostřednictvím podvodných telefonátů, textových zpráv či e-mailů. Často se vydávají za bankéře, doručovací společnosti, finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení nebo další podobné instituce.

Reklama

Lukáš Kovanda: Michl skóruje. Inflace se v červnu vrátila na cíl ČNB Názory Inflace v Česku se vrací na cíl ČNB, dramaticky zlevňují potraviny jako mouka, cukr či vejce, ukazují data Českého statistického úřadu. Koruna oslabuje, neboť trh sází na to, že ČNB si pospíší se snižování svých úrokových sazeb. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Banky připravil o miliardy dolarů. Teď zakladatele fondu Archegos čeká trest Leaders Zakladatel investičního fondu Archegos Capital Management Bill Hwang je podle soudu vinným z podvodů a manipulací s akciovým trhem v souvislosti s kolapsem fondu v roce 2021. Podle soudní poroty prostřednictvím pavučiny lží připravil velké investiční banky o miliardy dolarů, píše agentura AP. ČTK Přečíst článek

Výdělečný vedlejšák. Farmář z Keni je šampionem v popírání klimatické změny Enjoy Skupina lidí popírající klimatickou změnu našla novou hvězdu v keňském farmáři Jusperu Machoguovi. Na sociálních sítích se Machogu proslavil jako propagátor fosilních paliv v Africe, ale jeho kampaň má ještě další rozměr, který zůstává na první dojem skrytý, píše britský server BBC. ČTK Přečíst článek

Lstí připravil Američany o miliardy. A stačila mu k tomu poštovní obálka Enjoy V čase kyberpodvodů vypadá zločin, kterého se dopouštěl sedmapadesátiletý Kanaďan jako z jiné doby. V dopisech adresovaných převážně starším Američanům se vydával za jasnovidce. Z obětí se mu za 20 let podařilo vylákat v přepočtu miliardy korun. A dostal za to 10 let natvrdo. ČTK Přečíst článek