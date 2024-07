Banky připravil o miliardy dolarů. Teď zakladatele fondu Archegos čeká trest

Zakladatel investičního fondu Archegos Capital Management Bill Hwang je podle soudu vinným z podvodů a manipulací s akciovým trhem v souvislosti s kolapsem fondu v roce 2021. Podle soudní poroty prostřednictvím pavučiny lží připravil velké investiční banky o miliardy dolarů, píše agentura AP.

Porota shledala vinným rovněž bývalého finančního ředitele fondu Patricka Halligana. Oba muži podle poroty lhali bankám o investičních aktivitách fondu a jejich rizikovosti, aby tak od nich získali miliardy dolarů. Ty následně využili k umělému zvýšení cen akcií několik veřejně obchodovaných společností, napsala agentura Reuters.

Hodnota fondu Archegos se v jednu chvíli vyšplhala až na zhruba 36 miliard dolarů (přibližně 844 miliard korun). V březnu 2021 se však fond dostal do potíží kvůli poklesu cen akcií, do kterých investoval.

Hwangovi obhájci tvrdili, že jejich klient je poctivý investor, jenž vkládal peníze do podniků, ve které měl důvěru. Oba muži zatím zůstanou na kauci na svobodě, o výši jejich trestu hodlá soud rozhodnout 28. října.

