Evropa se obává Huxitu. Orbán jemně pošťuchuje Maďarsko pryč z EU, píše Bloomberg

Nenávist maďarské veřejnosti vůči Evropské unii roste. V posledním průzkumu se obliba EU snížila o 12 procent, což je nejhorší propad v rámci celé Unie. Podle agentury Bloomberg se případného odchodu Maďarska Unie bojí víc než Brexitu.

Na jedné straně jsou otevřené deklarace maďarského premiéra Viktora Orbána o tom, že odchod jeho země z Maďarska by nedával žádný smysl. A sám to podporuje významnými ekonomickými argumenty. Většina vývozu z Maďarska směřuje díky celní unii do zemí EU, velké firmy jako Mercedes či BWM zde masivně investují. Maďarsko je také jedním ze šampionů čerpání dotací z EU. Do země podle agentury Bloomberg přiteklo od roku 2004 100 miliard eur, což při přepočtu na hlavu patří k nejvyšším příjemcům unijních peněz ze všech zemí.

Zároveň ale v Maďarsku sílí protiunijní nálady a Orbánova vláda je výrazně přiživuje. „Začalo to již během pandemie, kdy ministr financí Mihaly Varga prohlásil, že se členství v Unii bude muset znovu přehodnotit ve chvíli, kdy se Maďarsko stane čistým plátcem příspěvků do společné kasy. To by mělo nastat někdy v roce 2030,“ píše agentura Bloomberg.

A Orbánova vláda na přehodnocování pracuje již nyní. Například si platí billboardy, na nichž kritizuje vedení Unie za protiruské sankce, upozorňuje Bloomberg.

A výsledek se dostavil. „V posledním šetření spokojenosti občanů EU s fungováním Unie, které se koná každý půlrok, se obliba evropského společenství v Maďarsku propadla o 12 procentních bodů. To je nejhorší výsledek z celé Unie,“ dodává agentura.

Strach z Huxitu

Politologové se domnívají, že případný Huxit by pro budoucnost Evropské unie mohl představovat větší problém než nedávno dovršený Brexit. Šlo by totiž o vážnou trhlinu v poválečném vývoji evropského kontinentu.

I proto se zejména opoziční politici v Maďarsku snaží přijít s pozitivní kampaní.

„Maďarsko je asi jediná země, kde vláda spouští tak ostrou protiunijní kampaň, přinejmenším na takové masivní úrovni. I to je důvod, proč chceme spustit vlastní kampaň, jejíž hlavní tezí je myšlenka, že neexistuje žádný ráj někde mimo EU,“ uvedl pro Bloomberg maďarský europoslanec Dániel Berg, člen strany ALDE.

Orbán se však pro své aktivity snaží shánět spojence všude v EU i mimo ni a zaštiťuje se obranou takzvaných konzervativních hodnot. Na 4. a 5 května tak připravil druhý ročník Conservative Political Action Conference (CPAC), na niž přijedou řečníci z mnoha zemí světa, většinou z takzvaných protisystémových stran.

Za Českou republiku tam bude neúspěšný kandidát na prezidenta a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.