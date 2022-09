Chudoba loni hrozila desetině Čechů. Byl to nejlepší výsledek z celé EU. To se ale brzy může změnit

Více než pětina obyvatel Evropské unie byla v loňském roce ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením. Nejnižší podíl takto ohrožené populace měla Česká republika, a to necelých 11 procent. Vyplývá to z dnešní zprávy evropského statistického úřadu Eurostat. S nadcházející zimou a drahými energiemi ale může statistika brzy vypadat úplně jinak.

Reklama

V celé EU bylo loni chudobou nebo sociálním vyloučením ohroženo 95,4 milionu lidí, tedy 21,7 procenta populace. To představuje nepatrný nárůst oproti roku 2020, kdy podíl dosáhl 21,6 procenta.

V České republice loni podíl ohrožených činil pouze 10,7 procenta, klesl tak z 11,5 procenta v roce 2020. Druhý nejnižší podíl mělo Slovinsko, a to 13,2 procenta. Za ním následovaly Finsko a Slovensko.

Největší podíl obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením loni naopak mělo Rumunsko, a to 34,4 procenta. Více než 30 procent populace bylo ohroženo také v Bulharsku. Za ním následovaly Řecko a Španělsko s podílem kolem 28 procent, píše Eurostat.

Milionům Britů hrozí chudoba. I kvůli brexitu Money Vysoká inflace v Británii hrozí, že zničí růst mezd za posledních 20 let. Miliony Britů by se kvůli ní mohly propadnout do naprosté chudoby, vyplývá ze studie think-tanku Resolution Foundation (RF). Pokud bude příští vláda pokračovat v nastavené politice, budou chudobou v rozpočtovém roce 2023 až 2024 ohroženy další tři miliony lidí. Dohromady by jich bylo 14 milionů, to je téměř každý pátý obyvatel Británie. ČTK Přečíst článek

Šéf Hospodářské komory Dlouhý: Podzim bude kritický, inflace potrápí i střední třídu Leaders O Vladimíru Dlouhém, prvním porevolučním ministrovi hospodářství a současném prezidentovi Hospodářské komory, se na jaře mluvilo jako o jednom z favoritů na post budoucího guvernéra ČNB. I on sám připouští, že tato varianta byla ve hře. Vítězem se však stal Aleš Michl. Dlouhý kvůli volbě nového guvernéra opustil poradní sbor prezidenta Miloše Zemana. A strhl tím lavinu, kdy i další členové tohoto orgánu odešli. Pro newstream.cz nyní vysvětluje pozadí celého dění. Dalibor Martínek Přečíst článek