Hypotéky znovu drtí peněženky. Sazby míří k šesti procentům
Čekání na levnější hypotéky se Čechům nepříjemně protahuje. Průměrná nabídková sazba v říjnu vyskočila na 5,79 procenta, nejvýše od ledna 2024, a roste už sedmý měsíc v řadě. U modelové hypotéky na 3,5 milionu korun to proti březnu znamená 1855 korun měsíčně navíc. A rychlá úleva nepřijde. Analytici čekají spíš další zdražování a teprve potom hledání vrcholu.
České hypotéky pokračují v nepříjemné jízdě vzhůru. Průměrná nabídková sazba na začátku října dosáhla 5,79 procenta a proti září vyskočila o 0,28 procentního bodu. Zdražuje už sedmý měsíc v řadě a dostala se na nejvyšší úroveň od ledna 2024.
Ještě v březnu přitom Swiss Life Hypoindex ukazoval 4,89 procenta. Od té doby sazba přidala 0,9 procentního bodu. Zatímco během léta se pohybovala vzhůru převážně po setinách, s příchodem podzimu banky přitlačily na tempo zdražování.
„Od březnového minima se sazba zvýšila už o 0,9 procentního bodu. Zatímco přes léto sazby rostly převážně po setinách, nyní zdražování nabírá na tempu,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Skoro dva tisíce měsíčně navíc
Pro majitele hypoték nejsou desetiny procenta jen abstraktní čísla. Velmi rychle se mění v tisíce korun.
Modelová hypotéka na 3,5 milionu korun se splatností 25 let vycházela při březnové sazbě 4,89 procenta na měsíční splátku zhruba 20 240 korun. Při říjnových 5,79 procenta už dlužník bance každý měsíc posílá 22 095 korun.
Rozdíl činí 1855 korun měsíčně, tedy více než 22 tisíc korun za rok.
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Názory
Čechy stále více lákají nemovitosti nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Zatímco u moře často řeší druhé bydlení pro vlastní potřebu, doma se mnohdy nechají zlákat vidinou zdánlivě jistého zisku. „Na různých místech se teď objevují pohádky o zbohatnutí, které s realitou nemají nic společného,“ vysvětluje Martin Novák z Broker Consulting. Upozorňuje, že pronájem nemovitosti je především práce s lidmi, a právě tam řada majitelů naráží.
Dlouhá jistota už stojí přes šest procent
Ještě výraznější rozdíly jsou patrné mezi jednotlivými délkami fixace. Banky nyní zdražují především delší fixace, zatímco kratší se některé snaží držet atraktivnější.
U hypoték do 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti činí průměrná sazba s jednoletou fixací 5,42 procenta. U desetileté fixace už dosahuje 6,35 procenta.
Za jistotu stejné sazby na delší dobu si tak klient výrazně připlatí. Kratší fixace má ale vlastní riziko – při jejím skončení může být situace na trhu ještě méně příznivá.
„Nižší sazba na začátku neznamená automaticky levnější hypotéku v delším horizontu. Klient sice může získat nižší počáteční úrok, zároveň však na sebe bere větší riziko, že při další refixaci budou sazby vyšší,“ upozorňuje Sýkora.
Kdo čeká na velké zlevnění, nedočká se
Ani další měsíce podle Swiss Life Select příliš optimismu nenabízejí. Prudký skok sazeb analytici neočekávají, stejně tak ale zatím nevidí podmínky pro jejich výrazný pokles.
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Money
Vyhlídky nejsou dobré. Dosud krotily českou inflaci levné potraviny. To však skončí, potraviny jsou komoditou, která rychle mění ceny. A v současnosti vše hraje pro růst cen. Ceny paliv ještě porostou, ceny energií jsou na maximech, říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. „Elektřina na burze dramaticky narostla nad 130 eur za megawatthodinu. Ceny plynu překonaly 60 eur za megawatthodinu. To se postupně bude propisovat do faktur domácností a firem,“ tvrdí. Česká národní banka bude podle něj muset na tento vývoj dříve či později reagovat zvýšením sazeb.
„V nejbližších měsících stále nečekám výrazné zlevňování hypoték. Zároveň ale nevidím důvod ani pro dramatický růst. Pravděpodobnější je další mírné zdražování a následné hledání vrcholu,“ říká vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
K výraznějšímu růstu sazeb by podle něj bylo zapotřebí dalšího zhoršení geopolitické situace nebo nového silného inflačního impulsu.
Statisíce domácností čeká střet s novou sazbou
Další problém se skrývá ve starších hypotékách. Letos podle analýzy České národní banky projdou refinancováním nebo refixací úvěry v objemu zhruba 470 miliard korun. Jejich původní průměrná sazba se pohybuje kolem 3,2 procenta.
Přechod k dnešním úrokům tak může znamenat citelný zásah do rodinných rozpočtů. ČNB odhaduje průměrný nárůst splátky dotčených klientů přibližně o 1900 korun měsíčně, tedy asi o 15 procent.
A skutečně velká refixační vlna má teprve přijít. V roce 2027 mají projít refinancováním nebo refixací hypotéky za přibližně 530 miliard korun a v roce 2028 nejméně za 600 miliard.
Právě tady se ale může otevřít příležitost pro klienty. Banky budou o stovky miliard korun hypoték bojovat a lidé, kterým končí fixace, nemusí automaticky přijmout první nabídku své současné banky. Swiss Life proto doporučuje začít nabídky konkurence porovnávat už několik měsíců před koncem fixace.
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Levnější hypotéky by teď jen zdražily byty, říká Havlíček. Nejdřív chce více stavět
Reality
Stát dál počítá s možností podpořit mladé rodiny při splácení hypoték. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka ale takový krok nemá smysl, dokud se nepodaří zvýšit nabídku bydlení. Jinak by levnější financování mohlo dál tlačit ceny vzhůru. Na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje se řešilo především zrychlení výstavby, nový stavební zákon a stále napjatější situace na trhu.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.