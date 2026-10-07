Servis kotle může srazit spotřebu až o 15 procent. Někde ho dostanete i zdarma
Plynový kotel může zbytečně polykat peníze, pokud není správně vyčištěný a seřízený. Podle zkušeností ČEZ může pravidelná péče snížit spotřebu plynu až o 15 procent, u běžného rodinného domu firma vyčísluje možnou úsporu až na 4500 korun ročně. Jenže sehnat před zimou technika nemusí být jednoduché. Řešením mohou být servisní paušály energetických společností. Stojí od stovek korun měsíčně a někteří zákazníci je mohou získat dokonce zdarma.
Pár tisíc korun za servis kotle, nebo riskovat vyšší účet za plyn a poruchu uprostřed zimy? Pravidelná údržba plynového kotle není jen otázkou bezpečnosti a životnosti zařízení. Správně vyčištěný a seřízený kotel může mít také nižší spotřebu.
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ČEZ například na základě svých zkušeností uvádí, že pravidelná péče může snížit spotřebu plynu až o 15 procent. U běžného rodinného domu podle společnosti může jít o úsporu až 4500 korun ročně.
Samotný pravidelný servis plynového kotle přitom u běžné domácnosti není totéž co zákonem stanovená kontrola spalinové cesty. Tu musí u používaných spalinových cest kontrolovat oprávněný kominík v předepsaných intervalech. U plynových spotřebičů jde zpravidla o kontrolu jednou ročně; zvláštní režim se může týkat některých kondenzačních spotřebičů.
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Rozdíl mezi servisem kotle, kontrolou spalinové cesty a její revizí je důležitý. Pravidelná kontrola spalinové cesty vychází ze zákona o požární ochraně a prováděcí vyhlášky. Revize spalinové cesty se naproti tomu neprovádí automaticky každý rok, ale například před uvedením nové spalinové cesty do provozu, při změně druhu paliva či po komínovém požáru.
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S příchodem chladnějších dnů začíná pro většinu domácností topná sezóna. Než se však zatopí v kamnech, krbu nebo kotli, je nutné věnovat pozornost komínu a spalinovým cestám. Právě proto nastupuje kominík, jehož práce má zásadní vliv na bezpečnost, účinnost i úspory při vytápění.
Každoroční servis samotného plynového kotle pro běžnou domácnost obecně zákonnou povinností není. Výrobce ho ale může požadovat kvůli zachování záruky a jeho zanedbání může být nepříjemné také při řešení pojistné události.
Právě proto je dobré schovávat servisní protokoly. Například innogy výslovně upozorňuje, že dokument o pravidelné servisní prohlídce může být potřeba při pojistném plnění. U škod souvisejících se spalinovou cestou mohou pojišťovny zohledňovat, zda majitel dodržoval předepsané kontroly a údržbu.
Sehnat technika před zimou nemusí být snadné
Druhou stranou problému je samotný servisní technik. Plynaři, topenáři a specialisté na konkrétní typy kotlů patří mezi profese, u kterých může být zejména před topnou sezonou problém najít volný termín.
Navíc už dávno neplatí, že každý technik dokáže opravit každý kotel. Moderní zařízení jsou technologicky stále složitější a výrobci používají vlastní postupy pro čištění, nastavení a diagnostiku závad. U zařízení v záruce navíc může výrobce vyžadovat zásah autorizovaného servisu.
Právě na neochotu každoročně hledat vhodného technika reagují energetické společnosti službami, které připomínají předplatné. Zákazník platí pravidelnou částku a poskytovatel sám hlídá termín kontroly a technika objedná.
ČEZ chce 249 korun měsíčně. Někomu ale servis zaplatí
Standardní služba ČEZ Servis vytápění stojí 249 korun měsíčně. Zahrnuje kontrolu kotle a spalinové cesty, hlídání termínů a archivaci dokumentů. Součástí je také fond na výjezd a práci technika při opravě do výše 5000 korun ročně.
Část zákazníků ale nyní může stejnou službu získat zdarma. ČEZ Prodej v září oznámil, že ji bezplatně poskytuje stávajícím i novým zákazníkům s vybranými produkty na dodávku plynu, a to do konce roku 2028.
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E.ON začíná na 175 korunách, innogy chce 245
Samostatný E.ON Servis kotlů aktuálně začíná na 175 korunách měsíčně. Firma v rámci služby zajišťuje roční kontrolu plynového kotle i čištění spalinových cest, hlídá termín a při poruše slibuje příjezd technika do 48 hodin.
Další možností jsou plynové tarify, které už servis zahrnují v ceně. E.ON například u produktu Komplet plyn na tři roky nabízí pravidelnou kontrolu kotle a spalinových cest jako součást tarifu.
Innogy si za pravidelný servis plynových spotřebičů účtuje 245 korun měsíčně, tedy 2940 korun za rok. Služba je určena zákazníkům innogy s aktivní smlouvou na dodávku zemního plynu nebo elektřiny. Firma každý rok sama kontaktuje zákazníka kvůli termínu další prohlídky a servisní protokoly archivuje.
Pražská plynárenská: od 2309 korun ročně
Jiný model používá Pražská plynárenská. Základní servis kotle nabízí svým zákazníkům za 2309 korun včetně DPH, ostatním za 2821 korun. Rozšířená varianta zahrnující také vyčištění a kontrolu spalinové cesty stojí zákazníky firmy 3080 korun, ostatní 3592 korun.
Firma umožňuje cenu rozdělit až do deseti měsíčních plateb. Službu poskytuje domácnostem v Praze a Středočeském kraji.
Samotné porovnání cen ale může klamat. Jednotlivé balíčky nejsou totožné: někde je zahrnuta kontrola spalinové cesty, jinde asistence při poruše nebo fond na opravy. Rozhodovat by proto nemělo jen to, zda služba stojí 175, 245 nebo 249 korun měsíčně.
Paušál není automaticky nejlevnější. Kupujete si hlavně klid
Vedle energetických společností samozřejmě zůstává možnost objednat si každý rok vlastního servisního technika. Cena se může skládat z hodinové sazby, dopravy, použitého materiálu a případných náhradních dílů. Někteří živnostníci navíc své stálé zákazníky sami každoročně upozorňují, že nastal čas na další servis.
Paušální služba proto nemusí být automaticky nejlevnější variantou. Její hlavní výhoda spočívá jinde: zákazník nemusí každý rok shánět technika, poskytovatel hlídá termín a u některých produktů řeší současně kotel, spalinovou cestu i případnou poruchu.
A právě před začátkem topné sezony může být jistota, že má člověk technika zajištěného, cennější než rozdíl několika stokorun v roční ceně.
Kolik stojí pravidelný servis plynového kotle
Nabídky se liší nejen cenou, ale také rozsahem služeb. Někde je součástí kontrola spalinové cesty, jinde například příspěvek na opravu nebo rychlý výjezd technika.
|Poskytovatel
|Cena
|Co je v nabídce
|ČEZ
|249 Kč měsíčně
|Kontrola kotle a spalinové cesty, hlídání termínů a fond na výjezd a práci technika při opravě do 5 000 Kč ročně. U vybraných plynových produktů může být služba zdarma.
|E.ON
|od 175 Kč měsíčně
|Pravidelná kontrola plynového kotle a čištění spalinových cest, hlídání termínu a servis při poruše.
|innogy
|245 Kč měsíčně 2 940 Kč ročně
|Pravidelný servis plynového spotřebiče, automatické hlídání termínu další prohlídky a archivace servisních protokolů.
|Pražská plynárenská
|od 2 309 Kč ročně 3 080 Kč včetně kontroly spalinové cesty
|Základní servis kotle, případně rozšířená varianta zahrnující také vyčištění a kontrolu spalinové cesty. Uvedené ceny platí pro zákazníky společnosti.
Jednotlivé balíčky nejsou totožné. Při porovnávání se vyplatí sledovat, zda cena zahrnuje spalinovou cestu, případnou opravu, výjezd technika nebo náhradní díly.
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