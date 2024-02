Česká exportní banka vykázala nejvyšší zisk od svého vzniku v roce 1995

Česká exportní banka (ČEB) loni meziročně zdvojnásobila zisk před zdaněním z 530 milionů korun v roce 2022 na více než jednu miliardu korun. Je to nejvyšší zisk ČEB od jejího vzniku v roce 1995. Podle předběžných výsledků poskytla loni vývozcům a investorům expandujícím do zahraničí úvěry a záruky v objemu 6,8 miliardy korun, což je meziroční růst o 40 procent.

K obchodnímu růstu pomohly podle banky i nové produkty pro exportně orientované podniky, které ČEB představila loni v březnu. Banka tak podporuje české firmy, u kterých export představuje alespoň čtvrtinu ročních tržeb. „Produktová nabídka ČEB je nyní obdobná jako nabídka zahraničních exportních bank a agentur, které podporují vývoz v konkurenčních ekonomikách. Nové produkty pro vývozně orientované podniky tvořily v roce 2023 téměř 40 procent nově uzavřených obchodů,“ uvedla banka.

„Obchodně jsme tak zaznamenali nejlepší výsledek za posledních devět let,“ podotkl generální ředitel ČEB Daniel Krumpolc. Od jeho příchodu v březnu 2022 prošla ČEB personální a nákladovou restrukturalizací. Banka uvedla, že například v porovnání s předcovidovým rokem 2019 snížila počet zaměstnanců ze 140 na 118, přičemž svou obchodní činnost navýšila sedminásobně z přibližně jedné miliardy na sedm miliard.

Mezi priority banky patří podle Krumpolce podpora strategických sektorů ekonomiky, jako je například energetika, a to včetně jaderné, letectví nebo obranný a bezpečnostní průmysl. „Nejsme konkurencí komerčního bankovního sektoru, ten v řadě případů doplňujeme,“ dodal.

ČEB společně s Komerční bankou například financuje největší projekt českých firem v Africe za poslední desetiletí – rekonstrukci regionálních letišť v Senegalu společností Transcon Electronic Systems. Banka také spolufinancuje vývoz leteckých motorů společnosti GE Aviation Czech nebo zahraniční expanzi a akvizice předních českých firem v oblasti logistiky, energetiky, strojírenství, ale i IT.

Bance se loni také dařilo dále snižovat objem nevýkonných pohledávek (NPL) ve svém portfoliu, a to až na úroveň jednoho procenta. Ještě v roce 2019 přitom nevýkonné pohledávky činily více než třetinu jejího portfolia. „Nad očekávání se ČEB daří vymáhat pohledávky i v Ruské federaci. Od vpádu Ruska na Ukrajinu (24. února 2022) se podařilo zajistit úhradu splátek od dlužníků v objemu 2,8 miliardy korun,“ uvedla banka. Před začátkem války byla celková expozice ČEB v Rusku na úrovni přesahující čtyři miliardy korun, aktuálně činí 1,4 miliardy korun. Z šesti aktivních obchodních případu v Ruské federaci v roce 2022 zbývá exportní bance jeden.

ČEB vznikla v roce 1995 a je součástí systému státní proexportní politiky. Od té doby podpořila přes 1900 obchodních případů ve více než 94 zemích světa v objemu přesahujícím 390 miliard korun. Na svůj provoz nedostává banka od státu žádné dotace. Vláda loni v listopadu rozhodla o zahájení integračního procesu ČEB s Národní rozvojovou bankou (NRB). ČEB by se tak v horizontu 18 měsíců měla stát stoprocentní dceřinou společností NRB.