Skupina PPF v pololetí vykázala čistý zisk přes 17 miliard, pomohl jí prodej filipínského Home Creditu

Skupina PPF vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 709 milionů eur (17,4 miliardy korun) proti ztrátě 400 milionů eur (9,8 miliardy korun) ve stejném období loni. Aktiva skupiny PPF v prvním pololetí dosáhla 1,08 bilionu, v letošním roce tak stoupla o devět procent.

„Zejména naše bankovní, telekomunikační a mediální aktiva přispěla k celkovému čistému zisku srovnatelnému s předcovidovými výsledky,“ řekla finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková. Pozitivní výsledek v prvním pololetí odráží podle PPF také výnos z prodeje filipínského Home Creditu. „Dařilo se společnostem napříč skupinou, která se již loni vypořádala s většinou nákladů spojených s odchodem z Ruska,“ uvedla PPF.

Během posledních deseti měsíců PPF majetkově vstoupila do firem v Evropě, Spojených státech a Jihoafrické republice. Významné investice představují akvizice podílů v německé mediální skupině ProSiebenSat.1 a společnosti InPost, která provozuje evropskou síť samoobslužných boxů pro e-commerce.

PPF také v srpnu oznámila dohodu o partnerství s globální technologickou skupinou e& s cílem vytvořit významného hráče na telekomunikačním trhu ve střední a východní Evropě. V souladu se strategií posílit na západních trzích dokončila PPF v říjnu 2023 prodej Home Creditu v Indonésii a navázala tak na filipínskou transakci, jež byla vypořádána v červnu. Kupujícím obou aktiv je konsorcium vedené japonskou Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll. K 30. červnu letošního roku zaměstnávala PPF celosvětově 50.000 lidí.