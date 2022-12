Cena benzinu klesla pod 40 korun. Téměř jako před válkou

Ceny paliv v ČR se za týden opět snížily o více než korunu a průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla pod 40 korun za litr. Aktuálně se u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 39,34 koruny, před týdnem byl o 1,17 koruny dražší. O 1,85 koruny na litru zlevnila cena nafty, za litr teď řidiči dají průměrně 41 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Analytici se ale rozchází v názoru, zda ceny budou dále klesat, či naopak.

Ceny pohonných hmot se přibližují hodnotám, kterých dosahovaly před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Benzin je nyní o 2,17 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 4,97 koruny na litru méně.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 38,89 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 40,30 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 39,84 koruny. Nafta se tam tankuje za 41,93 koruny za litr.

Hlavními příčinami zlevňování paliv jsou podle analytika Purple Trading Petra Lajska pokles cen na burze v Rotterdamu, neustávající posilování české koruny a také pád cen ropy na trhu. Tu podle něj ovlivňují zejména vyhrocená situace v Číně a tamní průmyslové uzavírky a také obavy o globální ekonomickou recesi.

Prudký pokles cen pohonných hmot navíc bude podle manažera společnosti Finlord Borise Tomčiaka pokračovat i nadále. Důvodem je podle něj především další redukce velkoobchodních marží na celém evropském trhu, například u benzinu už jsou na na dlouhodobému průměru. „V nejbližším týdnu očekáváme pokles cen o další jednu korunu," podotkl Tomčiak.

Naopak hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda čeká opačný vývoj. „V posledních dnech ve světě dochází k vývoji, který signalizuje zastavení zlevňování pohonných hmot v Česku, a to ve druhé polovině prosince,“ uvedl..

Prvním důvodem je, že Čína v posledních dnech dává najevo, že by mohla zmírnit svá drakonická proticovidová opatření, což by povzbudilo čínskou ekonomiku. Očekávání trhů ohledně tempa otevírání čínské ekonomiky po covidu by rovněž byla příznivější. „Oboje se pak promítne do výhledově silnější světové poptávky po ropě, neboť Čína je jejím největším globálním dovozcem. Růst poptávky po ropě by pak už tento měsíc trvaleji zastavil její současné zlevňování, ba nastal by růst ropných cen,“ míní Kovanda.

Zadruhé, šéf americké centrální banky Jerome Powell včera signalizoval, že v USA by mohlo dojít ke zmírnění stávajícího výrazného tempa utahování měnové politiky. To by znamenalo povzbuzení pro trhy, včetně těch s ropou, neboť vyhlídka rychle se zvyšujících úroků a tedy stále obtížněji dostupného financování je dusivá. „Mírnější postoj americké centrální banky ovšem znamená relativně slabší dolar, což efekt dolarového zdražení ropy po přepočtu do korun zmírní,“ dodal.