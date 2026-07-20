Češi o víkendu tankovali levněji do zásoby. Dnes už čerpačky zdražily
Vládní regulace cen paliv skončila a ceny u pump začaly růst. Provozovatelé čerpacích stanic už předtím zaznamenali zvýšený zájem řidičů, kteří se předzásobili hlavně motorovou naftou.
Čerpací stanice zaznamenaly v posledních dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o deset procent, na některých místech byl růst i vyšší. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů zejména u nafty. Vyplývá to z informací provozovatelů čerpacích stanic.
V Česku dnes (v pondělí) přestala platit regulace cen paliv, ceny benzinu a nafty se opět řídí pouze trhem. Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích ve srovnání s pátkem většinou vzrostly o desítky haléřů až o koruny.
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Řidiči tankovali hlavně naftu
Poptávka po pohonných hmotách je podle provozovatelů čerpacích stanic dlouhodobě poměrně stabilní. V létě navíc v souvislosti s cestami na dovolenou většinou ještě roste. Výjimkou není ani letošní rok, i tak zaznamenali provozovatelé čerpacích stanic v posledním týdnu nárůst poptávky. „Je to zhruba o deset procent více,“ řekl mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) Václav Loula.
Nárůst prodejů v posledních dnech potvrdily i samotné prodejní sítě. „V posledních dnech před ukončením vládního opatření na našich čerpacích stanicích evidujeme zvýšený zájem o motorovou naftu. Část zákazníků se totiž předzásobuje ještě před návratem spotřební daně na původní úroveň, který se promítne do vyšší koncové ceny,“ řekl na konci uplynulého týdne manažer komunikace MOL Česká republika Mikuláš Duda.
Ještě vyšší zájem zaznamenali například prodejci u obchodních center. „V minulém týdnu jsme evidovali až o pětinu zvýšený zájem řidičů o pohonné hmoty. Kolem 60 procent zákazníků přijíždí čerpat naftu,“ řekl mluvčí Globusu Zdeněk Vesecký.
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Regulace skončila, ceny se vracejí k trhu
Vláda zavedla opatření proti prudkému růstu cen paliv v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo financí denně stanovovalo na základě klouzavého průměru velkoobchodních cen maximální ceny benzinu a nafty, které provozovatelé čerpacích stanic nesměli při své cenotvorbě překročit. Vláda zároveň obchodníkům zastropovala marže, nejprve na 2,5 koruny za litr, později limit zvýšila na tři koruny za litr.
Kabinet kvůli zdražování paliv rozhodl také o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny. U benzinu se spotřební daň nezměnila, dál činí 12,84 koruny za litr. Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) toto opatření snižovalo příjmy státního rozpočtu zhruba o miliardu korun měsíčně.
Schillerová v minulých dnech upozornila, že ministerstvo financí bude situaci na trhu dál monitorovat a v případě razantního zdražování paliv nebo výrazného zhoršení situace na světových trzích s ropou je připraveno regulaci obnovit.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.