Češi na Ukrajinu poslali vojenský materiál za 7,3 miliardy

Česko poslalo Ukrajině od předloňského začátku ruské invaze z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 7,3 miliardy korun, uvedl Karel Čapek z odboru komunikace ministerstva obrany. Válka na Ukrajině trvá 1000 dní, výročí připomene řada akcí v ČR i v zahraničí. Česko v rámci své iniciativy také shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii.

Reklama

Vojenský materiál poslaný na Ukrajinu schvaluje česká vláda postupně v utajeném režimu, naposledy seznam darované pomoci odtajnila v červenci. Tehdy celková pomoc od začátku války dosahovala 6,75 miliardy korun, mezi dary bylo osm kusů letecké techniky, 62 tanků, 131 bojových vozidel pěchoty, 26 průzkumných chemických vozidel nebo 16 kompletních speciálních vozidel protivzdušné obrany.

Česko také spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem na muniční iniciativě, která získává pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Premiér Petr Fiala (ODS) v říjnu řekl, že Česko naplní cíl dodat do konce roku ve své iniciativě Ukrajině 500 tisíc kusů velkorážové munice. Iniciativa by podle něj měla pokračovat i v roce 2025, spíš než konkrétní cíl pro příští rok by preferoval kontinuální dodávky.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února 2022 a okupuje asi pětinu jejího území. Tvrdí, že válka nemůže skončit, dokud nebude uznána jeho anexe ukrajinské půdy. Kyjev naopak žádá, aby Rusko všechna území vrátilo.

Putinovým cílem je zničit jakýkoliv demokratický systém, varuje ukrajinská tajná služba Politika V případě, že Putinův režim uspěje ve válce na Ukrajině, nezastaví se a bude otázkou času, kdo se stane jeho dalším cílem, varoval představitel ukrajinské tajné služby SBU na sněmovní konferenci Sovětská a ruská subverzní činnost proti Evropě. Řekl, že boj proti ruské agresi není pouze na bitevním poli, ale i v rovině informační války, manipulace a subverzních operací. Jméno zástupce tajné služby nebylo na konferenci uvedeno. ČTK Přečíst článek

Reklama

Foltýn: Rusové Česko chápou jako nepřítele Politika Rusko si uvědomuje, že proti spojenému Západu nemůže uspět vojensky ani ekonomicky, proto se snaží rozložit každou zemi zvlášť. Na sněmovní konferenci o ruském subverzním působení to řekl vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn. Evropa podle něj musí mít stejnou vůli jako Rusko, protože ve všem ostatním ho zvládne porazit. Evropskou pomoc Ukrajině, která čelí ruské invazi zhruba tisícovku dní, označil za nedostatečnou. ČTK Přečíst článek