Bitcoin šplhá vzhůru. Cena kryptoměny se přiblížila 37 tisícům dolarů

Cena kryptoměny bitcoin se zvyšuje a přiblížila se hranici 37 tisíc dolarů, tedy 851 365 korun. Podle analytiků mají zřejmě vliv informace, že americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) do příštího pátku posuzuje 12 žádostí o povolení spotových bitcoinových fondů obchodovaný na burze (ETF).

Krátce před 11:00 středoevropského času si bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk za uplynulých 24 hodin připisoval čtyři procenta a pohyboval se kolem 36 727 dolarů. Předtím se cena bitcoinu při obchodování v Asii dostala až na 36 847,71 dolaru. Cena druhé největší kryptoměny ether ve stejnou dobu vykazovala růst o 1,6 procenta zhruba na 1915 dolarů.

Zájem o bitcoin vyvolává očekávání, že se ve Spojených státech blíží schválení bitcoinových ETF. Od začátku letošního roku si bitcoin připsal přes 120 procent, proti maximu téměř 69 tisíc dolarů z konce roku 2021 je ale stále citelně slabší.

Analytici agentury Bloomberg James Seyffart a Eric Balchunas uvádějí, že schválení všech žádostí do příštího pátku je pouze možnost. Mají ale za to, že budou s 90procentní pravděpodobností schváleny do 10. ledna.