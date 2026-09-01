Jiřikovský chce zpět bitcoiny za miliardu. Dar odvolal pro nevděk
Bitcoinová kauza dostává další nečekaný zvrat. Tomáš Jiřikovský chce zpět bitcoiny v hodnotě miliardy korun, které loni daroval ministerstvu spravedlnosti. Dar odvolal pro nevděk. Úřad upozorňuje, že právě tento krok může otevřít novou sérii právních sporů.
Obžalovaný Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v dnešní tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou být podle ministerstva jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci.
Dar bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti má soudní dohru. Státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi včetně bývalého ministra Pavla Blažka, kterému navrhuje 6,5 roku za mřížemi.
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Jiřikovský se odvolává na nevděk
Informaci o tom, že Jiřikovský vzal bitcoinový dar zpět, obdrželo ministerstvo letos 14. srpna. Občanský zákoník stanoví, že dárce může od darovací smlouvy odstoupit pro nevděk, pokud mu obdarovaný ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy.
„Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny,“ stojí v kodexu.
Dárce může podle zákoníku odvolat dar pro nevděk do jednoho roku ode dne, kdy mu obdarovaný ublížil. Pokud se dárce o této okolnosti dozví později, činí promlčecí doba jeden rok ode dne získání této vědomosti.
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Kvůli daru rezignoval ministr Blažek
Kvůli loňskému přijetí problematického daru od odsouzeného drogového dealera rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Společně s někdejším náměstkem Radomírem Daňhelem a Jiřikovského advokátem Kárimem Titzem nyní kvůli daru čelí obžalobě, a to ze zneužití pravomoci či praní špinavých peněz. Vinu odmítají, stejně jako Jiřikovský.
Ten je od loňského srpna ve vazbě kvůli obvinění mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let odnětí svobody.
Vyšetřovatelé: Dar měl pomoci legalizovat další bitcoiny
Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších Jiřikovského bitcoinů. Programátor se ke kryptoměně dostal po propuštění z vězení, kde si odpykával devět let za provozování on-line tržiště pro prodej drog. Většinu zabavené elektroniky mu soudy loni v lednu vydaly. Kvůli šifrování totiž znalec nevěděl, co je v zařízeních uloženo.
Bitcoinová kauza míří k soudu a obžalovaní se brání. Exministr spravedlnosti Pavel Blažek tvrdí, že se neprokázalo, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, a údajnou dohodu mezi obžalovanými označil za „výmysl a lež“. Advokát Kárim Titz zase namítá, že vyšetřování není hotové a obžaloba podle něj porušuje právo na spravedlivý proces.
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Politika
Bitcoinová kauza míří k soudu a obžalovaní se brání. Exministr spravedlnosti Pavel Blažek tvrdí, že se neprokázalo, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, a údajnou dohodu mezi obžalovanými označil za „výmysl a lež“. Advokát Kárim Titz zase namítá, že vyšetřování není hotové a obžaloba podle něj porušuje právo na spravedlivý proces.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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