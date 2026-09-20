Banky zvyšují úročení spořicích účtů, nejvýhodnější jsou přes čtyři procenta
Banky letos postupně zvyšují úročení spořicích účtů, nejvýhodnější nabídky nyní převyšují čtyři procenta ročně. Tyto sazby ale bývají do limitu a banky za ní vyžadují aktivitu klienta. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Česká národní banka ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta.
UniCredit Bank na účtu na spoření, který je součástí balíčků Start, Open a Top, nabízí do 1. listopadu 2026 úrok až 4,3 procenta do částky 500 tisíc korun. Podmínkou je deset plateb kartou měsíčně a zároveň pravidelná investice alespoň 2 000 korun měsíčně nebo jednorázová investice minimálně 50 tisíc korun.
Banka Creditas nabízí na spořicím účtu zhodnocení až 4,25 procenta. Základní zhodnocení 3,25 procenta je pro vklady až do 500 tisíc korun. Pokud klient uskuteční pravidelnou investici alespoň 3 000 korun měsíčně nebo má u banky investice alespoň za 300 tisíc korun, banka navýší sazbu o úrokový bonus procentní bod.
Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
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Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
mBank nabízí úrokovou sazbu 4,21 procenta ročně do 250 tisíc korun, kterou garantuje do odvolání, minimálně do 30. září 2026. Nabídka je pro aktivní klienty, kteří provedou minimálně pět plateb kartou měsíčně a mají na účtu příjem alespoň 15 tisíc korun.
Raiffeisenbank poskytuje na bonusovém spořícím účtu sazbu 4,2 procenta. Podmínkou je deset plateb kartou měsíčně a investovat v daném měsíci u Raiffeisenbank alespoň 500 korun, nebo pokud celková tržní hodnota investičního portfolia vedeného u banky dosahuje alespoň 400 tisíc korun. Touto sazbou jsou úročeny zůstatky do 500 tisíc korun.
Trinity Bank zhodnocuje peníze na svém účtu sazbou až 4,08 procenta nově do 500 tisíc korun. Nabídka ale platí pro nové klienty nebo pro stávající klienty, kteří si založí nový spořící účet s novým vkladem z jiné banky.
U České spořitelny lze nadále získat sazbu 3,8 procenta, kterou se úročí částka do 400 tisíc korun. Je ale třeba mít Plus účet, internetové bankovnictví George a ještě investovat pravidelnými pokyny nebo si přispívat na penzijní spoření minimálně 2 000 korun.
Zatímco centrální bankéři v eurozóně a Spojených státech v září zdražili peníze, jejich čeští kolegové zůstali v klidu. ČNB podle očekávání ponechala základní sazbu na 3,75 procenta. Další zvýšení úroků do konce roku však analytici nevylučují.
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Zatímco centrální bankéři v eurozóně a Spojených státech v září zdražili peníze, jejich čeští kolegové zůstali v klidu. ČNB podle očekávání ponechala základní sazbu na 3,75 procenta. Další zvýšení úroků do konce roku však analytici nevylučují.
ČSOB nabízí úročení spořícího účtu až 3,8 procenta ročně na vklady do 250 tisíc korun. Sazba platí po dobu tří měsíců v případě sjednání nového spořícího účtu. Pokud klient spořící účet už má, k získání sazby je třeba posílat si na účet minimálně 15 tisíc korun měsíčně, pět plateb kartou měsíčně a odkládat na investice penzijní spoření nebo stavební spoření alespoň 1 500 korun měsíčně.
VÚB úročí sazbou 3,8 procenta, navíc bez omezení výše vkladu a bez dalších podmínek. Jde ale o pobočku slovenské banky, a pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, hrozí mu dvojí zdanění úrokového příjmu.
U Komerční banky se peníze na spořicím účtu mohou zhodnocovat až 3,5 procenta. Tato sazba je ale pouze pro nové klienty nebo pro stávající klienty, kteří si převedou na spořicí účet alespoň 100 tisíc korun v jedné platbě z jiné banky. Poté se zhodnocuje částka do jednoho milionu korun.
Mladí Češi nakládají se svými penězi aktivněji než starší generace. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu má nějaký investiční produkt 39 procent lidí ve věku 16 až 30 let, zatímco z lidí nad 31 let investuje 30 procent. A více než třetina investuje bez odborníka.
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Mladí Češi nakládají se svými penězi aktivněji než starší generace. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu má nějaký investiční produkt 39 procent lidí ve věku 16 až 30 let, zatímco z lidí nad 31 let investuje 30 procent. A více než třetina investuje bez odborníka.
Fio banka od konce srpna zvýšila sazbu na 3,5 procenta, kterou úročí vklady do 200 tisíc korun.
Partners banka stále nabízí úrok 3,2 procenta. Banka nestanovuje limit na maximální úročenou částku, podmínkou však je, že klient musí mít jeden z balíčků „Pro dva“ nebo „Pro rodinu“, případně u balíčku „Pro jednoho“ zaplatit každý měsíc pětkrát kartou a mít aktivní službu hlídání minimálního zůstatku. Moneta Money Bank momentálně nabízí 2,6 procenta pro vklady do milionu korun.
Air Bank od 16. září změnila pravidla úročení a nabízí 3,2 procenta. Sazba platí pro zůstatky do 300 tisíc korun a podmínkou je pravidelně spořit. Současní klienti si novou nabídku mohou zapnout v aplikaci, jinak jim zůstává dosavadní úročení 2,6 procenta za pět plateb kartou.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.