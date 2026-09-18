XTB láká nové klienty na pětiprocentní úrok. Nabídka má ale několik podmínek
Investiční společnost XTB začala novým klientům v Česku úročit volné peníze na účtu sazbou pět procent ročně. Zvýhodnění platí prvních devadesát dnů, vztahuje se nejvýše na 605 tisíc korun a je podmíněno pravidelným investováním. Česká republika je prvním trhem, na kterém XTB tuto nabídku spustila.
Společnost XTB přichází s novou pobídkou pro lidi, kteří o investování teprve uvažují. Klientům, kteří si od 14. září do 31. prosince 2026 otevřou účet, nabídne úročení volných prostředků v českých korunách sazbou pět procent ročně.
Zvýhodněná sazba platí po dobu prvních devadesáti dnů od uzavření smlouvy. Úrok se počítá z volných peněz do celkové výše 605 tisíc korun, což odpovídá přibližně 25 tisícům eur. Limit se vztahuje na součet prostředků na všech klientových účtech vedených v českých korunách.
Podmínkou je alespoň jeden obchod měsíčně
Pro získání pětiprocentní sazby musí klient v každém kalendářním měsíci uskutečnit alespoň jeden obchod s akciemi nebo burzovně obchodovanými fondy. Minimální hodnota transakce stanovena není.
Investiční platforma XTB výrazně posiluje své působení ve vrcholovém evropském fotbale. Od sezony 2026/2027 se její logo objeví na dresech francouzského Olympique Lyon i portugalského FC Porto. S oběma kluby uzavřela tříleté partnerství.
XTB sází na fotbalové giganty. Její logo ponesou Lyon i FC Porto
Zprávy z firem
Investiční platforma XTB výrazně posiluje své působení ve vrcholovém evropském fotbale. Od sezony 2026/2027 se její logo objeví na dresech francouzského Olympique Lyon i portugalského FC Porto. S oběma kluby uzavřela tříleté partnerství.
Nabídka tak míří především na začínající investory, kteří už mají peníze připravené, ale zatím se rozhodují, kam je vloží. Volné prostředky se jim mohou úročit také v době, kdy se seznamují s trhem nebo vyčkávají na vhodnou příležitost k nákupu.
„Nejtěžší krok v investování bývá ten první. Řada lidí má peníze připravené, ale čeká na lepší vstupní cenu, na to, až se v tématu lépe zorientuje, nebo prostě na vhodný okamžik. Chceme, aby toto čekání nebylo zbytečné,“ uvedl ředitel XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka.
Podle něj mohou klienti díky uvítacímu úroku své volné peníze zhodnocovat, zatímco se učí a hledají první investici. „Česko je zároveň vůbec prvním trhem, kde tuto nabídku spouštíme, což vypovídá o tom, jak důležitý pro nás tento region je,“ dodal Holovka.
Novým klientům XTB nabízí také uvítací úrok 2,30 procenta ročně na volné prostředky v eurech a 3,40 procenta ročně na peníze v amerických dolarech.
Odlišné podmínky platí pro klienty, kteří si účet otevřeli před 14. zářím 2026. Ti během prvních devadesáti dnů získávají preferenční sazbu 3,10 procenta ročně u korun, 2,50 procenta u eur a 3,40 procenta u dolarů. Úročení se v jejich případě vztahuje na volné prostředky do hodnoty odpovídající 100 tisícům eur.
Po devadesáti dnech sazba klesne
Po skončení devadesátidenního zvýhodněného období se začnou uplatňovat standardní sazby. Stejné sazby platí také pro část prostředků, která přesahuje stanovené limity.
Investiční společnost XTB uzavřela tříleté globální partnerství s portugalským fotbalovým klubem FC Porto. Od sezony 2026/2027 ponese mužský A-tým její logo na rukávech dresů při zápasech domácích soutěží. Firma chce díky spolupráci oslovit miliony fotbalových fanoušků a posílit svou značku na klíčových evropských trzích.
XTB vstupuje do velkého fotbalu. Logo investiční platformy se objeví na dresech FC Porto
Zprávy z firem
Investiční společnost XTB uzavřela tříleté globální partnerství s portugalským fotbalovým klubem FC Porto. Od sezony 2026/2027 ponese mužský A-tým její logo na rukávech dresů při zápasech domácích soutěží. Firma chce díky spolupráci oslovit miliony fotbalových fanoušků a posílit svou značku na klíčových evropských trzích.
K 14. září 2026 činila standardní sazba u českých korun 1,25 procenta ročně, u eur jedno procento a u amerických dolarů 1,70 procenta. Preferenční i standardní sazby jsou proměnlivé a XTB je aktualizuje každý týden.
Úročení volných prostředků není totožné s úrokem na spořicím účtu. Peníze jsou vedeny u investiční společnosti a pro využití zvýhodněné korunové sazby musí klient splnit podmínku alespoň jednoho obchodu s akciemi nebo burzovně obchodovanými fondy za každý kalendářní měsíc.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.