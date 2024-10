Banka HSBC má poprvé ve své historii finanční ředitelku

Největší evropská banka HSBC Holdings pod vedením nového generálního ředitele Georgese Elhederyho zahajuje velkou reorganizaci. Sloučí se divize komerčního a investičního bankovnictví, odděleno bude naopak podnikání v Británii a Hongkongu. Novou finanční ředitelkou se stane Pam Kaurová (60), uvedla agentura Reuters. Je to poprvé za 159 let existence banky, co tam bude tuto roli vykonávat žena.

Reklama

Kaurová v HSBC působí více než deset let a v posledních čtyřech letech vedla oddělení řízení rizik. Nová struktura vedení včetně jmenování Kaurové „uvolní náš plný potenciál a povede k úspěchu v budoucnosti“, cituje Reuters Elhederyho z interního oběžníku pro zaměstnance.

Skupina nově rozčlení své aktivity do čtyř obchodních divizí – Spojené království; Hongkong; korporátního a institucionálního bankovnictví; správa majetku.

Dosavadní komerční divize obsluhovala přes 1,2 milionu firemních klientů. Vykazovala přitom potenciál zvýšit zisk, pokud by se tyto zákazníky podařilo přesvědčit k využití dalších produktů. Vedení divize se ale podle Reuters snažilo klienty před snahami bankéřů z investiční divize prodat jim produkty bránit.

Elhedery je třetím generálním ředitelem HSBC za necelých osm let. Banka tradičně jmenuje své generální ředitele zevnitř.

Reklama

HSBC je největší evropskou bankou podle objemu aktiv s bilanční sumou tři miliardy dolarů (74,6 miliardy korun). V poslední době sází na své vazby na Asii, aby zvýšila zisk. Od finanční krize v roce 2008 zmenšila globální působnost zhruba o čtvrtinu, opustila trhy se slabým růstem a vložila kapitál a zdroje do Asie.

Evropský finanční regulátor by měl získat větší pravomoci. Některé sebere i ČNB Trhy Nová Evropská komise by ráda přenesla část pravomocí národních regulátorů do Paříže, kde sídlí Evropská komise pro dohled nad finančními trhy (ESMA). ČNB by se tomu v omezené míře nebránila. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Fialova vláda loni hospodařila s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka Money Eurostat letos v průběhu roku postupně opravuje a reviduje čísla ke schodku státního rozpočtu v roce 2023. Započítal tudíž do schodku dluh, který vláda Petra Fialy vyvedla mimo rozpočet, zjevně aby si schodek opticky snížila. A také vládě odmítl započítat část dividendy ČEZ, kterou si vláda v rozporu s mezinárodní metodikou započítala celou. Lukáš Kovanda Přečíst článek