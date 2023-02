Ani slevy už nejsou, co bývaly. Zboží v akčních letácích podražilo o desítky procent

Potraviny v akcích v lednu meziročně zdražily v průměru o 37 procent. Vyplývá to z analýzy akčních letáků sedmi obchodních řetězců společnosti Česká distribuční. Porovnávala ceny 12 vybraných potravin a piva. Nejvíc od ledna loňského roku zdražila vejce, v průměru o 119 procent. Na dvojnásobek se zvýšily i ceny cukru krystal. Průměrná sleva potravin v akcích byla v lednu 24 procent, což je stejně jako loni.

Analýza sledovala také ceny másla, chleba, sýru nebo například mléka. Výrazně stoupla cena hladké mouky, která v lednu stála meziročně o 71 procent více. O 53 procent zdražila vepřová pečeně. O 50 procent zdražil také chléb. Ředitel České distribuční Petr Sikora uvedl, že za nákup sledovaných 13 položek letos lidé zaplatí o 208 korun více než loni, dohromady stojí 817 korun.

Nový trend: podle letáků nakupují všichni, nejen senioři

Analýza porovnává průměrné ceny v letácích s indexem spotřebitelských cen Českého statistického úřadu. „V lednu tohoto roku jsou akční ceny obchodníků průměrně o 20 procent nižší než orientační ceny v indexu, v lednu 2022 to bylo o 21 procent méně," doplnil Sikora. Poznamenal také, že podle letáků nyní nakupují všechny věkové kategorie spotřebitelů, zatímco dříve je sledovali hlavně starší lidé.

V akčních nabídkách zlevnily meziročně pouze dvě ze sledovaných potravin. Jablka jsou o 28 procent levnější. O 18 procent zlevnil také bílý jogurt. Některé sledované položky zdražily pouze mírně. O osm procent se zvýšila cena výčepního piva. Pouze o tři procenta zdražily brambory.

Kvůli vysokým cenám cukru a vajec oslovil minulý týden obchodní řetězce dopisem ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Uvedl, že by neměly současné ekonomické situace zneužívat k neúměrnému zvyšování zisku.

Vejce v Polsku jsou levnější

V dopise napsal, že se na něj lidé obracejí kvůli vysokým cenám vajec a cukru. Uvedl, že podle Eurostatu je velkoobchodní cena 100 kilogramů vajec v ČR 229,68 euro (5483,61 korun), zatímco v Polsku je to 259,84 euro (6203,68 korun). „V polských obchodech jsou přitom vejce levnější než v Česku," uvedl. Polsko loni v reakci na energetickou krizi dočasně zavedlo nulovou sazbu DPH na potraviny.

Nekula požádal řetězce, aby ceny vajec a cukru v obchodech vysvětlily i s ohledem na rozdílné sazby daně.

Kritiku odmítl Svaz obchodu a cestovního ruchu. Jeho prezident Tomáš Prouza reagoval slovy, že ministrovo prohlášení vypovídá o zásadní neznalosti fungování trhu, spatřuje v něm nelegální snahu o určování cen.