Americká elita za rok zbohatla skoro o tolik, kolik vlastní půlka země
Být bohatý a patřit k nejbohatším jsou v Americe stále vzdálenější světy. Majetek horního promile domácností se od konce roku 2019 více než zdvojnásobil a dosáhl přibližně 28 bilionů dolarů. Hlavním motorem jsou rostoucí ceny akcií. Jen za rok přinesly této úzké skupině téměř tolik, kolik vlastní celá méně majetná polovina Američanů.
Na americkém akciovém boomu vydělávají miliony lidí. Úzká skupina na vrcholu majetkového žebříčku však ostatním stále výrazněji uniká. A nejde jen o odstup od střední třídy. Nejbohatší Američané se vzdalují i těm, kteří by sami podle běžných měřítek patřili mezi velmi zámožné.
Podle ekonomického listu The Wall Street Journal, který vychází z údajů americké centrální banky (Fed), vlastní nejbohatších 0,1 procenta amerických domácností dohromady přibližně 28 bilionů dolarů, v přepočtu asi 602 bilionů korun. Jde zhruba o 15 procent veškerého majetku v USA.
Do této skupiny spadá přibližně 137 tisíc domácností. Na každou z nich tak v průměru připadá majetek přesahující 200 milionů dolarů, tedy asi 4,3 miliardy korun.
Deset bilionů navíc díky akciím
Zlom přišel s pandemií. Právě od roku 2020 se podle analýzy dat Fedu začala nejbohatší skupina výrazněji vzdalovat ostatním majetným Američanům.
Od konce roku 2019 se její bohatství více než zdvojnásobilo. Celkově vzrostlo o 14,5 bilionu dolarů, přičemž přibližně deset bilionů připadá na zhodnocení akcií a podílových fondů. Údaje zahrnují období do konce letošního června.
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Češi mají stále vyšší představu o tom, kolik potřebují mít stranou pro případ nenadálých výdajů. Za minimální finanční rezervu dnes považují 88 tisíc korun, tedy o 20 tisíc více než před půl rokem. Současně roste počet lidí, kteří se obávají zhoršení své finanční situace, úplně bez rezerv je ale méně Čechů než dříve.
Sílu tohoto efektu ukazuje i poslední sledovaný rok. Index S&P 500 za 12 měsíců do 30. června vzrostl o 21 procent. Růst trhu za tu dobu zvýšil majetek nejbohatších domácností téměř o čtyři biliony dolarů. To je přibližně tolik, kolik činí veškerý majetek méně majetné poloviny Američanů.
Za akciovým boomem stojí zejména vysoké podnikové zisky a prudké zdražování akcií technologických firem. Nejbohatší z něj těží mimořádně silně, protože právě v akciích drží velkou část svého jmění.
Mezi elitu se běžným platem nedostanete
Ještě v roce 2022 bylo ke vstupu mezi nejbohatších 0,1 procenta potřeba vlastnit nejméně 45,8 milionu dolarů. Jde o hranici z nejpodrobnějších dostupných údajů Fedu. Od té doby se majetek této skupiny zvýšil přibližně o polovinu, takže dnes je pomyslná vstupenka výrazně dražší.
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Majetek movitých Čechů v privátním bankovnictví loni vzrostl o 12 procent na 895 miliard korun. Stále větší část peněz přitom neleží na účtech, ale pracuje v investicích. Ty už tvoří téměř dvě třetiny jejich finančních aktiv.
Typickým členem této elity přitom není zaměstnanec s vysokou výplatou. Častěji jde například o majitele sítě autosalonů nebo dědice, který žije z výnosů investic.
Ekonomové Owen Zidar a Eric Zwick pro svou knihu The Everywhere Millionaire analyzovali, odkud nejbohatším plynou peníze. Zjistili, že 37 procent lidí v této skupině získává většinu příjmů z podnikání a dalších 26 procent z kapitálových výnosů. Pouze deset procent spoléhá především na mzdu či plat.
Majetek roste i dole. Propast ale zůstává
Méně majetná polovina Američanů přitom zaznamenala od konce roku 2019 v procentním vyjádření největší růst bohatství ze všech sledovaných skupin. Pomohlo jí zdražování nemovitostí i pandemická vládní podpora, která zvýšila zůstatky na účtech a usnadnila splácení dluhů.
Nízká výchozí základna ale znamená, že ani výrazný procentní růst zásadně nezměnil rozložení bohatství. Spodní polovina domácností stále vlastní jen přibližně 2,3 procenta celkového amerického majetku. V průměru na jednu domácnost připadá kolem 63 tisíc dolarů.
Průměrná domácnost z nejbohatšího 0,1 procenta tak disponuje více než třítisícinásobným majetkem oproti průměrné domácnosti z méně majetné poloviny.
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Lichtenštejnský budoucí vládnoucí kníže, princ Alois, upravil pravidla rodu. Nástupnictví na trůn se nově bude řídit podle absolutního prvorozenectví, tedy přímý dědic nehledě na pohlaví. Zároveň si vládnoucí rod upevnil pozici v rozsáhlé lichtenštejnské dynastii.
Vzdaluje se však i ostatním bohatým. Zbývající domácnosti v nejmajetnější desetině si od konce roku 2019 polepšily dohromady o 38,2 bilionu dolarů. Je to sice vyšší částka než u samotné špičky, rozdělila se však mezi téměř stokrát více domácností.
Rostoucí portfolio podporuje další utrácení
Růst bohatství se promítá také do spotřeby. Někteří movití Američané si proti hodnotě svých akciových portfolií půjčují a financují tak svůj životní styl, aniž by museli investice prodávat.
Více ale často utrácejí i ti, kteří nechávají peníze na trhu. Rostoucí hodnota portfolia jim dodává pocit finančního bezpečí. Ekonomové tento mechanismus označují jako efekt bohatství.
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