Trump mizí z kampaní. Republikáni před volbami mažou fotky i odkazy
Někteří republikánští kandidáti do amerického Kongresu odstraňují ze svých volebních webů fotografie Donalda Trumpa i zmínky o něm. Podle magazínu Newsweek jde o další signál, že se prezidentova klesající popularita stává pro jeho stranu před listopadovými volbami přítěží.
Ještě nedávno byla blízkost k Donaldu Trumpovi pro řadu republikánů politickou výhodou. Několik týdnů před volbami do Kongresu však někteří kandidáti volí jinou strategii. Z internetových stránek jejich kampaní mizí prezidentovy fotografie i odkazy na něj, píše Newsweek.
Kandidáti usilující o křesla ve Sněmovně reprezentantů nebo v Senátu tím dávají najevo odstup od prezidenta a jeho agendy. Republikáni přitom vstupují do závěrečné fáze kampaně v době, kdy podle některých průzkumů Trumpova popularita klesá na dosavadní minimum.
Ekonomika i zahraniční politika jako slabina
Nespokojenost voličů se podle Newsweeku týká také prezidentova přístupu k ekonomice, válce s Íránem a mezinárodnímu obchodu. Míra podpory v těchto oblastech představuje pro Bílý dům i republikánské kandidáty před volbami varování.
Donald Trump uzavřel s předními hráči světa umělé inteligence dobrovolnou dohodu, která má přinést přísnější kontroly rychle se rozvíjejících AI systémů. Prezident přitom odmítá brzdit technologický vývoj a věří především v samoregulaci firem. Dohoda přichází právě ve chvíli, kdy část samotného odvětví stále hlasitěji varuje, že se pokročilé modely mohou vymknout kontrole.
Musk, Bezos i šéfové AI firem u Trumpa. Výsledkem je dohoda o kontrole AI
Politika
Donald Trump uzavřel s předními hráči světa umělé inteligence dobrovolnou dohodu, která má přinést přísnější kontroly rychle se rozvíjejících AI systémů. Prezident přitom odmítá brzdit technologický vývoj a věří především v samoregulaci firem. Dohoda přichází právě ve chvíli, kdy část samotného odvětví stále hlasitěji varuje, že se pokročilé modely mohou vymknout kontrole.
Odstraňování Trumpových fotografií z volebních webů navíc není jediným projevem rostoucího odstupu. S prezidentem se v některých zásadních politických otázkách veřejně rozcházejí i republikáni, kteří dlouhodobě patřili k jeho podporovatelům.
Trump chce být tváří voleb. Část kandidátů couvá
Prezident naopak svou roli v kampani zdůrazňuje. Voliče a spolustraníky vyzval, aby k nadcházejícím volbám přistupovali, jako by na hlasovacích lístcích figuroval i on sám, píše Newsweek.
Část republikánských kandidátů však podle Newsweeku postupuje opačně a vazbu na prezidenta ve své prezentaci oslabuje. Před volbami v polovině prezidentského mandátu tak uvnitř strany sílí napětí mezi Trumpovou snahou zůstat ústřední postavou kampaně a snahou některých kandidátů získat od něj odstup.