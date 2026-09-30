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newstream.cz Politika Trump mizí z kampaní. Republikáni před volbami mažou fotky i odkazy

Trump mizí z kampaní. Republikáni před volbami mažou fotky i odkazy

Donald Trump
ČTK
Michal Nosek
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Někteří republikánští kandidáti do amerického Kongresu odstraňují ze svých volebních webů fotografie Donalda Trumpa i zmínky o něm. Podle magazínu Newsweek jde o další signál, že se prezidentova klesající popularita stává pro jeho stranu před listopadovými volbami přítěží.

Ještě nedávno byla blízkost k Donaldu Trumpovi pro řadu republikánů politickou výhodou. Několik týdnů před volbami do Kongresu však někteří kandidáti volí jinou strategii. Z internetových stránek jejich kampaní mizí prezidentovy fotografie i odkazy na něj, píše Newsweek.

Kandidáti usilující o křesla ve Sněmovně reprezentantů nebo v Senátu tím dávají najevo odstup od prezidenta a jeho agendy. Republikáni přitom vstupují do závěrečné fáze kampaně v době, kdy podle některých průzkumů Trumpova popularita klesá na dosavadní minimum.

Ekonomika i zahraniční politika jako slabina

Nespokojenost voličů se podle Newsweeku týká také prezidentova přístupu k ekonomice, válce s Íránem a mezinárodnímu obchodu. Míra podpory v těchto oblastech představuje pro Bílý dům i republikánské kandidáty před volbami varování.

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ČTK, fry

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Odstraňování Trumpových fotografií z volebních webů navíc není jediným projevem rostoucího odstupu. S prezidentem se v některých zásadních politických otázkách veřejně rozcházejí i republikáni, kteří dlouhodobě patřili k jeho podporovatelům.

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Prezident naopak svou roli v kampani zdůrazňuje. Voliče a spolustraníky vyzval, aby k nadcházejícím volbám přistupovali, jako by na hlasovacích lístcích figuroval i on sám, píše Newsweek.

Část republikánských kandidátů však podle Newsweeku postupuje opačně a vazbu na prezidenta ve své prezentaci oslabuje. Před volbami v polovině prezidentského mandátu tak uvnitř strany sílí napětí mezi Trumpovou snahou zůstat ústřední postavou kampaně a snahou některých kandidátů získat od něj odstup.

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