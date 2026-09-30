Jak bude vypadat pole u metra D? Praha tam chystá tisícovku bytů
Dnes prázdné pozemky, za pár let tisíc bytů. Praha ukázala první podobu nové čtvrti u metra D, kde mají vedle bydlení vzniknout obchody, služby, školka a další veřejná vybavenost.
Pražská developerská společnost vybrala vítěze dvou architektonických soutěží na další části Nových Dvorů v Praze 4. Takzvaný Projekt 5 navrhne studio re:architekti, Projekt 6 připraví Apropos Architects. Oba projekty mají dohromady nabídnout zhruba tisíc bytů, převážně v režimu městského nájemního bydlení.
Jeden z bloků nabídne zhruba 450 až 500 bytů a služby v parteru, druhý více než 500 bytů, maloobchodní prostory a menší mateřskou školu se zahradou. Po uzavření smluv s vítěznými studii začne příprava podrobnějších architektonických návrhů a projektové dokumentace.
Byty, obchody i vnitrobloky
Návrh re:architektů pracuje s klasickým městským blokem inspirovaným například Dejvicemi, Vinohrady nebo Holešovicemi. V přízemí mají být obchody, kavárny či další služby, nad nimi byty s balkony nebo zimními zahradami. Uvnitř vznikne zelený průchozí dvůr a na střechách společné zahrady.
Apropos Architects navrhují rozvolněnější strukturu několika domů. Nejvyšší věž má dosahovat zhruba 60 metrů. Součástí má být vnitřní zahrada, komunitní místnost a aktivní parter. Tento projekt počítá celkem s 570 byty různých velikostí.
Obě soutěže vyhodnocovala porota složená nejen z architektů a zástupců města, ale také odborníků na dopravu, ekonomiku, energetiku či krajinářskou architekturu. Do soutěží se kvalifikovalo 30 účastníků.
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Město pro pět tisíc lidí
Samotné dva bloky jsou ale pouze částí výrazně většího záměru. Transformační území Nové Dvory má přibližně 30 hektarů a patří k největším souvislým pozemkovým celkům, které Praha vlastní. Nová čtvrť má vyrůst v okolí budoucí stanice metra D a vedle nájemních bytů nabídnout školu, školku, kulturní centrum, obchody, služby, sportovní zázemí a nové veřejné prostory. Podle současných plánů zde může bydlet až pět tisíc lidí a podobný počet lidí zde má najít práci.
Území je rozděleno do deseti samostatných projektů, jejichž výstavba má probíhat postupně během příštích deseti až patnácti let. Sedm z nich je už v aktivní přípravě. Vedle právě vysoutěžených bloků jde například o rozsáhlý polyfunkční projekt přímo nad budoucí stanicí metra nebo menší bytové projekty Jalový Dvůr a Durychova.
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Pozemky za pět let výrazně zdražily
Proměna území má zároveň výrazný dopad na hodnotu městského majetku. Podle ocenění společnosti Knight Frank vzrostla hodnota pozemků Nových Dvorů svěřených Pražské developerské společnosti z 785 milionů korun v roce 2021 na 3,73 miliardy v roce 2026. Jejich možná stavební kapacita se za stejné období více než ztrojnásobila. Hlavní roli sehrála změna územního plánu schválená v roce 2024 a postup projektové přípravy.
Pražská developerská společnost vznikla v roce 2020 jako organizace hlavního města. Spravuje městské pozemky a připravuje na nich především projekty dostupného nájemního bydlení. Celkem má na svěřených pozemcích v horizontu zhruba patnácti let vzniknout téměř deset tisíc bytů.
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