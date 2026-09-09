Bohatí Češi opouštějí účty a míří do investic. Bankám svěřili už 895 miliard
Majetek movitých Čechů v privátním bankovnictví loni vzrostl o 12 procent na 895 miliard korun. Stále větší část peněz přitom neleží na účtech, ale pracuje v investicích. Ty už tvoří téměř dvě třetiny jejich finančních aktiv.
Bohatství movitých Čechů dál roste. Lidé, kteří využívají služby privátního bankovnictví, měli na konci loňského roku ve správě bank 895 miliard korun. Oproti předchozímu roku šlo o nárůst o 95 miliard korun, tedy přibližně o 12 procent. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT).
Za klienty privátního bankovnictví jsou považováni lidé, kteří mají u banky uloženo alespoň deset milionů korun. Většinu klientely však tvoří ještě majetnější Češi s finančním jměním přesahujícím 25 milionů korun. Právě na ně připadalo 699 miliard korun, tedy více než tři čtvrtiny celkového objemu spravovaného majetku.
Investice už tvoří téměř dvě třetiny majetku
Nejvýraznější změnou není pouze růst samotného bohatství, ale také proměna jeho struktury. Investice už představují 64 procent všech finančních aktiv klientů privátního bankovnictví. O rok dříve jejich podíl činil 59 procent.
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Francouzský Mistral, považovaný za největší evropskou naději v umělé inteligenci, získal od investorů tři miliardy eur, tedy zhruba 72,6 miliardy korun. Rekordní kolo vedené Samsungem firmu ocenilo na více než 21 miliard eur. Server CNBC uvádí, že Mistral chce peníze nalít do vlastních datacenter, výpočetního výkonu a vývoje větších a rychlejších modelů.
Objem peněz v investičních produktech se během roku 2025 zvýšil o 104 miliard korun. K růstu přispěly nové vklady i zhodnocení již investovaného majetku.
„Finanční majetek movitých Čechů narostl nejen díky novým klientům, kteří se více orientují na investiční produkty, ale také díky zhodnocení již investovaných peněz,“ uvedla výkonná ředitelka AKAT ČR Jana Brodani.
Vývoj podle ní potvrzuje, že bohatí Češi stále častěji přesouvají peníze z klasických bankovních produktů do investic, které jim mohou v delším období pomoci překonat inflaci a zvýšit reálnou hodnotu majetku.
Bohatí Češi investování lépe rozumějí
Klienti privátních bank podle předsedy asociace Jaromíra Sladkovského stále lépe chápou základní pravidla dlouhodobého investování. Klíčová je podle něj především diverzifikace mezi různé třídy aktiv, dodržování investičního horizontu a strategie, která nepodléhá krátkodobým výkyvům nálady na trzích.
Podobně vývoj hodnotí také investiční specialista společnosti Žitný & partneři Bohumil Žitný. Přesun peněz směrem k investicím už podle něj není pouze okrajovým trendem, ale představuje zásadnější změnu v tom, jak movití Češi se svým majetkem nakládají.
Na pražské burze se začal obchodovat první ETF fond, který pasivně kopíruje vývoj hlavního indexu burzy. Fond vznikl ve spolupráci obchodníka s cennými papíry Wood & Company a Burzy cenných papírů Praha. Fond investuje do podkladových aktiv, tedy akcií firem kotovaných na pražské burze, v poměru odpovídajícím složení indexu.
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Na pražské burze se začal obchodovat první ETF fond, který pasivně kopíruje vývoj hlavního indexu burzy. Fond vznikl ve spolupráci obchodníka s cennými papíry Wood & Company a Burzy cenných papírů Praha. Fond investuje do podkladových aktiv, tedy akcií firem kotovaných na pražské burze, v poměru odpovídajícím složení indexu.
„Nárůst podílu investic už není okrajová změna, ale posun ve struktuře majetku,“ uvedl Žitný.
Vyšší výnosy, ale také větší výkyvy
Rostoucí podíl investic zároveň znamená, že hodnota majetku bohatých Čechů bude více závislá na situaci na akciových, dluhopisových a dalších finančních trzích.
Příznivý vývoj může celkový objem spravovaného majetku rychle zvýšit. Při poklesu trhů se však stejný mechanismus projeví opačně. Meziroční hodnota majetku klientů privátního bankovnictví tak může v budoucnu kolísat výrazněji než dosud.
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