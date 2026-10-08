Amerika přitvrzuje vůči zahraničním studentům. Univerzitám hrozí až 1,5 milionu za každého
Studium v USA by se mohlo zahraničním studentům výrazně prodražit. Americká vláda plánuje zavést poplatek 70 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,5 milionu korun, který by univerzity platily za každého zahraničního absolventa, jenž chce po škole v zemi pracovat. Opatření má omezit jejich počet, hlavně v technických a přírodovědných oborech.
Spojené státy plánují zavést nový poplatek ve výši 70 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,5 milionu korun, který by vysoké školy musely platit za každého zahraničního studenta, jenž chce po dokončení studia v USA pracovat. Cílem návrhu je snížit počet těchto studentů, zejména v přírodovědných a technických oborech. Informuje o tom web německého deníku Handelsblatt.
Poplatek by se týkal první žádosti každého studenta zapojeného do programu Optional Practical Training, zkráceně OPT. Ten umožňuje zahraničním studentům během studia nebo po jeho ukončení pracovat v oboru souvisejícím s jejich studijním zaměřením. Po absolvování školy jim zpravidla dává pracovní povolení na jeden rok.
Mladí mají zachránit planetu, uživit stárnoucí společnost, pracovat déle a ještě si nějak obstarat bydlení, na které stále častěji nedosáhnou. A připravovat se na to mají ve školách, kde chybějí učitelé a někdy i základní vybavení. Francouzští studenti už mají této nabídky dost. Hořící školy jsou nepřijatelnou hranicí protestu, za násilím je ale otázka, kterou bude muset řešit celá Evropa: co vlastně mladým nabízíme za budoucnost?
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Mladí mají zachránit planetu, uživit stárnoucí společnost, pracovat déle a ještě si nějak obstarat bydlení, na které stále častěji nedosáhnou. A připravovat se na to mají ve školách, kde chybějí učitelé a někdy i základní vybavení. Francouzští studenti už mají této nabídky dost. Hořící školy jsou nepřijatelnou hranicí protestu, za násilím je ale otázka, kterou bude muset řešit celá Evropa: co vlastně mladým nabízíme za budoucnost?
Technické obory by mohly platit ještě víc
U vybraných studijních programů v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky, tedy STEM, lze pracovní povolení prodloužit o další dva roky. Za každé takové prodloužení by měl být podle návrhu účtován další poplatek 30 tisíc dolarů.
Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost návrh zdůvodňuje údajnými podvody a zneužíváním programu OPT. Označilo ho za „kanál pro levnou zahraniční pracovní sílu“.
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Kritici varují před dopadem na ekonomiku
Sdružení Nafsa, které podporuje mezinárodní vzdělávání, naopak varuje, že nové poplatky mohou poškodit inovační potenciál Spojených států i jejich hospodářský růst. Program OPT podle organizace pomáhá zmírňovat nedostatek pracovních sil v oborech, jako jsou matematika, informatika, přírodní vědy a technika.
Americká veřejnost může návrh připomínkovat do 7. listopadu. Poté by ministerstvo mohlo nové nařízení schválit. Vysokoškolské a hospodářské svazy by se následně mohly proti opatření obrátit na soudy.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.