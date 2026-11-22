Karlovarsko a Liberecko jsou kraji bankrotů. Nejméně podnikatelů krachuje v Praze
Soudy v Česku letos do konce října vyhlásily 5159 bankrotů podnikatelů, o tři procenta méně než loni. Analytici v tom vidí obrat v trendu, doprava a informační činnosti ale čelí rostoucím problémům.
Soudy v Česku letos do konce října vyhlásily 5159 bankrotů podnikatelů, což bylo o tři procenta méně než ve stejném období loni. Zároveň přijaly 5322 návrhů na bankrot, meziročně o pět procent méně. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu informaceofirmach.cz.
„Za prvních deset měsíců letošního roku soudy vyhlásily o 135 bankrotů podnikatelů méně než ve stejném období loni. Mírný meziroční pokles počtu bankrotů i návrhů na bankrot naznačuje obrat v trendu. V minulém roce v období od ledna do konce října počet bankrotů meziročně vzrostl o téměř 800 a počet insolvenčních návrhů o více než 700. Počet podnikatelů se přitom zvyšuje svižným tempem,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
V Česku od ledna do konce srpna letošního roku přibylo 12 496 společností, což je meziroční nárůst o 17 procent. Vzniklo 24 704 firem, o desetinu více než ve stejném období loni. Současně zaniklo 12 208 firem, meziročně o čtyři procenta více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
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V Česku od ledna do konce srpna letošního roku přibylo 12 496 společností, což je meziroční nárůst o 17 procent. Vzniklo 24 704 firem, o desetinu více než ve stejném období loni. Současně zaniklo 12 208 firem, meziročně o čtyři procenta více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
Od ledna do konce října letos nejvíce bankrotů podnikatelů soudy vyhlásily v Moravskoslezském kraji, Praze a Středočeském kraji. Nejméně jich bylo v kraji Vysočina a Karlovarském kraji. Proti stejnému období loni se počet bankrotů letos zvýšil pouze ve čtyřech krajích. Nejvýrazněji vzrostl v Plzeňském kraji, a to o 23 procent.
Za posledních 12 měsíců, tedy od listopadu 2025 do října 2026, vykázal nejvyšší míru bankrotů podnikatelů Karlovarský kraj. Na 10 tisíc aktivních podnikatelů tam připadlo 92 bankrotů. V Libereckém kraji to bylo 90 bankrotů a v Moravskoslezském kraji pak 84. Nejnižší míru bankrotů měla Praha, a to 39 bankrotů.
Z jednotlivých odvětví bylo od ledna do konce října nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno ve stavebnictví, v obchodu a ve zpracovatelském průmyslu. Výrazný podíl na počtu bankrotů měla také doprava a skladování.
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Proti stejnému období loňského roku se počet bankrotů v informačních a komunikačních činnostech zvýšil o 24 procent a v dopravě a skladování o 15 procent. Ve zpracovatelském průmyslu se téměř nezměnil. V obchodu klesl o osm procent a v ostatních činnostech, mezi které patří služby jako kadeřnictví nebo kosmetika, o devět procent. V profesních, vědeckých a technických činnostech se počet bankrotů meziročně snížil o 12 procent.
V období od listopadu 2025 do října 2026 vykázalo nejvyšší míru bankrotů podnikatelů odvětví dopravy a skladování, ve kterém na 10 tisíc registrovaných podnikatelů připadlo 80 bankrotů. Ve stavebnictví to bylo 54 a v ubytování a stravování 40 bankrotů.
„Mírný pokles počtu bankrotů podnikatelů je pozitivním signálem, zatím ale nelze hovořit o plošném zlepšení podnikatelského prostředí,“ řekla ČTK ředitelka poradenské firmy Crowe Ivana Brancuzká. Zatímco obchod a část služeb vykazují pokles bankrotů, doprava a skladování nebo informační a komunikační činnosti čelí rostoucím problémům. Právě doprava zůstává z hlediska míry bankrotů nejrizikovějším odvětvím, což podle ní souvisí mimo jiné s tlakem na provozní náklady a omezenými maržemi. Rozdíly mezi kraji ukazují na to, že celostátní statistika může zakrývat lokální ekonomické problémy, dodala.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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