USA dají na rozvoj umělé inteligence miliardy. Microsoft a spol. slibují, že budou spolupracovat

Americká vláda podpoří rozvoj umělé inteligence 140 miliony dolarů (asi 2,9 miliardy korun). Učiní tak poté, co se prezident Joe Biden setkal se šéfy technologických firem Google, Microsoft a OpenAI, které se zavázaly, že budou v otázkách bezpečnosti AI a jejích uživatelů spolupracovat.

Americký prezident Joe Biden se ve čtvrtek zúčastnil jednání se šéfy technologických firem Google, Microsoft a OpenAI, které bylo věnováno rizikům umělé inteligence. Viceprezidentka Kamala Harrisová přítomným ředitelům technologických gigantů řekla, že mají „právní odpovědnost" zajistit bezpečnost svých produktů založených na umělé inteligenci. Ta podle Harrisové může zlepšit životy lidí, ale zároveň vyvolává otázky týkající bezpečnosti, soukromí a občanských práv, napsala agentura Reuters.

Diskuse se na setkání vedla zejména o nutnosti větší transparentnosti společností ohledně fungování jejich systémů založených na umělé inteligenci a také o zabezpečení těchto systémů, uvádí se v prohlášení vydaném Bílým domem. Účastníci schůzky se rovněž shodli, že je třeba dále pracovat na tvorbě pravidel, které budou v souvislosti s umělou inteligencí chránit uživatele. Představitelé technologických firem se podle Bílého domu také zavázali, že budou v této věci s vládou dále spolupracovat.

Bílý dům podpoří sedm institutů na vývoj AI

Americká vláda má podle informací agentury AP v plánu oznámit investici ve výši 140 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) do sedmi institutů na vývoj umělé inteligence. Bílý dům rovněž v příštích měsících vydá pro federální agentury pokyny, jak s nástroji založenými na umělé inteligenci pracovat.

Generativní umělá inteligence se letos dostala do centra veřejného zájmu, zejména díky chatbotovi ChatGPT společnosti OpenAI, jenž dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii, scénáře či právní dokumenty. Spuštění chatbota také vyvolalo závod mezi technologickými giganty ve vývoji podobných nástrojů.

Nejmenovaný zdroj z Bílého domu agentuře Reuters řekl, že prezident Biden „byl o ChatGPT podrobně informován a experimentoval s ním".

Vrcholné obsazení schůzky

Dnešního jednání se zúčastnili šéf technologické firmy Alphabet, pod kterou spadá internetový vyhledávač Google, Sundar Pichai, šéf Microsoftu Satya Nadella, ředitel OpenAI Sam Altman či šéf firmy Anthropic Dario Amodei. Dále Harrisová a další zástupci Bílého domu, včetně personálního šéfa Bílého domu Jeffa Zientse, poradce pro národní bezpečnost Jakea Sillivana, šéfky Národní ekonomické rady Lael Brainardové či americké ministryně obchodu Giny Raimondové. Nakonec na chvíli dorazil také prezident Biden, s jehož přítomností se původně nepočítalo.

„Naším cílem je vést upřímnou diskusi o rizicích, která vidíme v současném a nadcházejícím vývoji umělé inteligence," uvedl vysoce postavený představitel Bidenovy administrativy pod podmínkou zachování anonymity. „Pokud chceme využít výhod, musíme začít zvládáním rizik," dodal.

Altman před jednáním řekl, že Bílý dům chce ve věci postupovat správně. „Je dobré se to snažit předvídat," odpověděl na otázku, zda si Bílý dům v otázce regulace umělé inteligence počíná dostatečně rychle. „Určitě to bude výzva, ale jsem si jistý, že to zvládneme," dodal.

