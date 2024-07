Zapálený ekolog král Karel III. vsadil na větrníky. A profituje z toho celá Koruna

Společnosti Crown Estate, která spravuje veřejný majetek britského krále Karla III., vzrostl v loňském fiskálním roce zisk o 148 procent na rekordních 1,1 miliardy liber (33,3 miliardy korun). V předchozím fiskálním roce, tedy za rok do konce března 2023, činil 442,6 milionu liber. Hospodaření podpořily výnosy z pronájmů větrných elektráren na moři. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.

Reklama

Crown Estate zahrnuje pozemky a nemovitosti a práva na hospodářské využití kontinentálního šelfu kolem britského pobřeží. Společnost je vlastněna panovníkem, ale spravována nezávisle a výnosy jsou odváděné státu. Část peněz dostává panovnická rodina na pokrytí nákladů královských domácnostní a cestovních výdajů. Tento tzv. sovereign grant pro rok 2024/2025 zůstane třetím rokem za sebou na částce 86,3 milionu liber, v roce 2025/2026 se díky rekordnímu zisku zvýši na 132 milionů liber.

Sovereign grant se vyplácí za dva roky zpětně. Královská rodina obvykle dostává 25 procent zisku Crown Estate na financování svých povinností a na renovaci nemovitostí. Loni bylo financování monarchie sníženo na 12 procent, právě kvůli vysokým očekávaným výnosům z větrných elektráren na moři. V roce 2026/2027 má být financování královské rodiny znovu přezkoumáno.

Buckinghamský palác také zveřejnil samostatnou účetní závěrku, která ukazuje přehled královských financí od 1. dubna 2023 do 31. března 2024. Korunovace, která se uskutečnila loni 6. května, stála 800 milionů liber. Personální zajištění královské domácnosti stálo 27,9 milionu liber a údržba nemovitostí 47 milionů liber. V částce za údržbu je zahrnuta rekonstrukce Buckinghamského paláce. Cestovní výdaje činily 4,2 milionu liber.

Karel Pučelík: Je to etické? Karel III. profituje z majetku nebožtíků bez dědiců Reality Když někdo zemře bez dědice, nastoupí citlivá otázka, co bude s jeho majetkem. Obvykle ho získá stát, ale třeba v anglickém Manchesteru nebo Liverpoolu s nadsázkou pomůže králi zaplatit výměnu kotle nebo nová okna. Může za to stovky let stará praxe. Karel Pučelík Přečíst článek

Reklama

Karel III. otvírá královská sídla. V létě zpřístupní části Balmoralu i Buckinghamského paláce Enjoy Britská královská rodina poprvé pustí návštěvníky do svých prostor ve skotském sídle Balmoral a také skoro až na balkon Buckinghamského paláce. Přestože vstupenky nebyly úplně levné, brzy se po nich zaprášilo. Karel Pučelík Přečíst článek