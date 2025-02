Za čtyři vyhozené maximálně jeden najatý. Musk hájil svoji misi zefektivnění chodu vládních agentur

Nejbohatší muž světa Elon Musk, jehož republikánský americký prezident Donald Trump pověřil zefektivněním státní správy, na briefingu v Oválné pracovně v úterý obhajoval své plány na snížení federálních výdajů a odmítl nařčení z netransparentnosti. Trump na zmíněném briefingu nařídil americkým úřadům s Muskem úzce spolupracovat na snížení počtu federálních zaměstnanců a připravit seznamy pracovníků, kteří mohou být propuštěni nebo jejichž místa mohou být zcela zrušena.

Trumpem podepsané nařízení ukládá federálním agenturám spolupracovat na snižování stavu státních úředníků s Muskem vedenou skupinou pro zefektivnění státní správy DOGE. Podle serveru Axios příkaz mimo jiné uvádí, že tým pracovníků DOGE bude nasazen v každé vládní agentuře za účelem dohledu na nábor. Nařízení stanoví pravidla, podle nichž musí vládní agentury přijmout maximálně jednoho zaměstnance na každé čtyři odcházející pracovníky. Agentury budou zároveň muset brzy vypracovat plány rozsáhlého propouštění v souladu s příslušnými zákony. Příkaz ze škrtů vyjímá ty zaměstnance, jejichž práce je klíčová pro národní bezpečnost, veřejnou bezpečnost, vymáhání práva a prosazování imigračních zákonů.

Mnozí státní zaměstnanci jsou členy odborů, což znamená, že jakékoli velké propouštění nebo snižování počtu zaměstnanců musí být v souladu s jejich kolektivními smlouvami. Zaměstnanci státní správy, kteří nejsou členy odborů, rovněž požívají ochrany zaměstnání podle federálních zákonů.

Majitel automobilky Tesla, aerokosmické společnosti SpaceX a sociální sítě X v černé kšiltovce s Trumpovým volebním sloganem na briefingu hájil svou novou roli nevoleného představitele Trumpovy administrativy, jemuž prezident udělil bezprecedentní pravomoci rozpustit části americké federální vlády, napsala agentura Reuters. Úřad DOGE sklízí kritiku mimo jiné od opozičních demokratů, kteří poukazují na jeho neprůhlednost. Na briefingu v Bílém domě byl přítomen i Muskův čtyřletý syn - X Æ A-Xii - neboli zkráceně X, který je jedním z Muskových 12 potomků.

Musk označil snižování počtu státních zaměstnanců za krok vycházející ze „zdravého rozumu“, nikoli za „radikální a drakonická opatření“. „Lidé si zvolili masivní vládní reformu a tu také dostanou,“ řekl Musk. „O tom je demokracie,“ dodal s tím, že plně očekává, že jeho rozhodnutí budou zkoumána. „Není to tak, že bych si myslel, že mi něco prostě projde,“ uvedl Musk, jenž o federálních zaměstnancích řekl, že jsou „nevolená, čtvrtá, neústavní složka vlády“, která má „větší moc než kterýkoli volený zástupce“. Musk tvrdí, že s Trumpem hovoří skoro denně.

„Snížení federálních výdajů není volitelné,“ uvedl Musk. „Je to nutné. Je to nutné k tomu, aby Amerika jako země zůstala solventní,“ dodal.

Na briefingu také Musk obdržel dotaz týkající se jeho nepravdivého tvrzení, že Spojené státy posílají do Pásma Gazy kondomy za miliony dolarů. Odpověděl, že se může dopustit nepřesností, které je správné uvádět na pravou míru.

