V genderové rovnosti je Česko propadlíkem. Lepší je i Nikaragua či Bělorusko

Česká republika je aktuálně na 101. místě světového žebříčku Gender Gap Index ze 146 států zapojených do měření. Mezi 28 evropskými zeměmi hodnocenými Evropským institutem genderové rovnosti se umístila na 26. pozici. Příležitostí, jak tento stav zlepšit, je projekt Women’s Empowerment Principles (WEPs), celosvětově řízený a šířený do jednotlivých zemí v rámci Cílů udržitelného rozvoje pod hlavičkou OSN.

V České republice tento projekt zaštiťuje organizace Business and Professional Women (BPWCR) a o jeho smysluplnosti přesvědčila již 14 signatářů.

„Nejslabším ukazatelem, který výši indexu České republiky významně snižuje, je vliv žen. Bez možnosti ovlivňovat rozhodování ve firmách a o věcech veřejných nemohou ženy vnášet do povědomí témata, která se jich týkají, a rozhodovat o nich,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR, a dodává: „Zřejmý je nedostatek žen v politice, ale i v odpovědných pozicích ve firmách.“

Nevyužitý potenciál

Vyrovnání zastoupení žen v managementu a v politických strukturách není jen krásnou myšlenkou. Je to nevyužitý potenciál možnosti ovlivnit udržitelnost a profitabilitu firem. Jak vyplývá ze studie, kterou vypracovala firma McKinsey, pokud by se zastoupení žen v managementech společností zvýšilo, zvedl by se do roku 2030 hrubý domácí produkt České republiky o celou jednu třetinu.

„Nejčastějšími důvody, proč nejsou ženy podporovány v růstu do významných pozic, jsou předsudky, mozkové zkratky, tak zvané ‚bias‘, a jednostranně nastavená kritéria úspěchu. To souvisí s definováním leadera pouze jako silové role a s nekorektním hodnocením úspěchu a neúspěchu. Hodnoty, které jsou pro ženy přirozené a souvisí právě s udržitelným rozvojem, mohou být dokonce vnímány jako slabost. V civilizovaných zemích jsou muži daleko více vtaženi do otázek osobní a společenské udržitelnosti. Vnímání předsudků a jejich překonávání je součástí rozvoje žen i mužů,” vysvětluje situaci Jana Černoušková, programová ředitelka konference Equal Pay Day a odborná garantka projektu WEPs v České republice.

Novinkou je jmenování české zástupkyně Radmily Pinkavové Jirkovské vedoucí evropské pracovní skupiny WEPs.

Signatářů přibývá

Bývalá ředitelka HR televize Nova se své nové role ujala s vizí, ve které právě mezinárodní know-how a jeho sdílení může jednotlivým zemím pomoci v akceleraci nastavování rovných podmínek. „Vnímám rozdíl mezi týmovým nastavením managementu, ve kterém jsou ženy adekvátně zastoupeny, a takového, ve kterém je ženská složka minoritní nebo zcela chybí. Věřím, že projekt WEPs může tuto situaci ovlivnit a vážím si příležitosti být u toho. Na mezinárodní scéně vidíme příklady dobré praxe, které můžeme využít i pro naši situaci. Zároveň jsem hrdá na to, že mohu reprezentovat českou federaci BPW na mezinárodní úrovni,“ říká Radmila Pinkavová Jirkovská.

Novým signatářem, který potvrdil svým podpisem závazek podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže ve formě přihlášení se k WEPs, je rodinná firma HOPI Holding. Skupina HOPI podniká v oboru logistiky, potravinářství a zemědělství a zaměstnává více než 4 tisíce zaměstnanců.

„V posledním roce jsme se výrazně posunuli zejména v péči o zdraví našich zaměstnanců, vzdělávání a interní komunikaci. Prioritou je pro nás ESG strategie a zaměření se na udržitelný rozvoj. Oblast rovných příležitostí pro muže a ženy nás v tomto tématu může opět posunout hodně kupředu. Konkrétně půjde o další rozvojové aktivity pro naše zaměstnance. Uvědomujeme si, že budování rovných podmínek nám může otevřít i nové obchodní příležitosti,“ říká Gabriela Kahounová, Group People & Culture Director ve společnosti HOPI.

