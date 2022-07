Twitter žaluje Muska. A podle právních expertů má šanci u soudu uspět

Sociální síť Twitter podala žalobu na Elona Muska kvůli porušení dohody o její koupi za 44 miliard USD (1,1 bilionu korun). Požaduje po soudu, aby Muskovi nařídil dokončit transakci za dohodnutou cenu 54,2 USD za akcii.

Musk a Twitter se připravují na právní bitvu od pátku, kdy miliardář oznámil, že odstupuje od dubnové dohody o koupi společnosti. Podle Muska Twitter porušil dohodu tím, že nereagoval na žádosti o informace týkající se falešných nebo spamových účtů na platformách, což je zásadní pro obchodní výsledky.

„Musk se zřejmě domnívá, že - na rozdíl od všech ostatních stran podléhajících smluvnímu právu státu Delaware - si může svobodně změnit názor, pomluvit společnost, narušit její provoz, zničit hodnotu akcií a odejít,“ uvádí se v žalobě.

Akcie společnosti v úterý uzavřely na ceně 34,06 USD. Klesly tak z více než 50 USD, kde se ocitly koncem dubna, kdy správní rada Twitteru schválila dohodu.

Musk na žádost o komentář nereagoval. Na svém účtu na twitteru uvedl: „Ach ta ironie lol.“

Twitter označil důvody, které Musk uvedl při odstupu od smlouvy, za záminku, která nemá opodstatnění. Podle něj rozhodnutí opustit dohodu souvisí spíše s poklesem akciového trhu, zejména akcií technologických společností. Akcie Tesly, která je hlavním zdrojem Muskova majetku, ztratily od oznámení dohody 30 procent své hodnoty. V úterý uzavřely na ceně 699,21 USD.

Podle právních expertů se ze zveřejněných informací zdá, že Twitter má navrch, kvůli způsobu, jakým Musk o transakci vyjednával.

