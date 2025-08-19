Zelenskyj s Putinem by se mohli sejít v Ženevě. Nabízí se i Vídeň
Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhuje pro jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem jako neutrální místo Ženevu. Švýcarský ministr zahraničí Ignazio Cassis uvedl, že pokud Putin přijede na mírovou konferenci, Švýcarsko mu zaručí imunitu jako ochranu před zatykačem, který na šéfa Kremlu vydal Mezinárodní trestní soud. Cassis to uvedl na tiskové konferenci po setkání se svým italským kolegou Antoniem Tajanim v Bernu, informuje AFP.
Podle jejích zdrojů Putin v pondělním telefonátu s americkým protějškem Donaldem Trumpem zmínil jako možné místo setkání se Zelenským i Moskvu, což ale ukrajinský prezident údajně odmítl. Rakouský kancléř Christian Stocker v úterý naznačil, že by místem jednání mohla být i Vídeň.
Macron francouzské televizi LCI řekl, že podporuje Ženevu jako neutrální místo rusko-ukrajinského summitu.
Švýcarská vláda loni stanovila pravidla pro udělení imunity osobě, na kterou byl vydán mezinárodní zatykač. Taková imunita platí v případě, pokud tato osoba přijede na mírovou konferenci, nikoli ze soukromých důvodů, uvedl Cassis.
Případná schůzka Putina se Zelenským by byla jejich prvním osobním setkáním od roku 2019.
Agentura AFP v úterý s odvoláním na dva informované zdroje napsala, že Putin v pondělním telefonickém rozhovoru s Trumpem navrhl uspořádat bilaterální schůzku se Zelenským v Moskvě. „Putin zmínil Moskvu,“ řekl jeden ze zdrojů. Zelenskyj, který v té době byl spolu s dalšími evropskými lídry v Bílém domě, odpověděl „ne“, řekl zdroj.
Jako další možné dějiště historické schůzky začala být zmiňována metropole neutrálního Rakouska Vídeň. „Rakousko bude nadále podporovat každou iniciativu vedoucí ke spravedlivému a trvalému míru, který ochrání bezpečnostní zájmy jak Ukrajiny, tak Evropy. Jako hrdý hostitel OBSE a mnoha dalších mezinárodních organizací jsme připraveni nabídnout naše dobré služby,“ napsal rakouský kancléř Christian Stocker v příspěvku na síti X po jednání s kolegy z Evropské rady. Vídeň je sídlem několika mezinárodních organizací včetně zmíněné Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Ukrajina je připravena jednat s Putinem v jakémkoliv formátu, řekl už dříve Zelenskyj, podle něhož by se schůzka měla uskutečnit bez jakýchkoliv předběžných podmínek. Americký prezident Donald Trump poznamenal, že by se tak mělo stát do dvou týdnů, následovat by měla schůzka trojstranná i s jeho účastí.
Mezinárodní trestní soud předloni vydal zatykač na Putina a na zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou v souvislosti s tím, že Moskva podle Kyjeva bez souhlasu rodičů nebo jiných zákonných zástupců odvezla z Ukrajiny do Ruska nebo na Ruskem okupované území tisíce ukrajinských dětí. Podle Kyjeva to splňuje definici OSN o genocidě.
